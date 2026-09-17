Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный, жёлтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 743373
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DENZEL
Цвет
черный, жёлтый
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х4
Вес, г.
100
Описание товара Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный
Усиленный скребок для удаления льда Denzel 55329 применяется для очищения зеркал и стекол автомобиля от налипшего и примерзшего снега. За счет небольшого размера 18 х 11 см скребок удобно хранить в салоне автомобиля.
Преимущества
- Надежность и высокий ресурс — скребок изготовлен из ABS-пластика и нержавеющей стали, выдерживает температуру до -40 °C.
- Высокая эффективность — благодаря эргономичной форме скребок быстро удаляет наледь.
- Аккуратная работа — конструкцией предусмотрены подпальцевые упоры, препятствующие выскальзыванию инструмента из рук.
- Малый вес 96 г — можно работать без усталости на протяжении длительного времени.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитСкребок для удаления льда с водосгоном DENZEL 55349, усиленный, ...
-
В наличииЦена 430 руб. 501 руб.108 руб. в СплитЩетка-сметка автомобильная STAYER SnowMax 605 мм, со скребком 61...
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитЩетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм //...
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитЩетка-сметка для снега со скребком 600 мм// Denzel (55325)
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитЩетка-сметка для снега со скребком телескопическая, 725 - 1005 м...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитЩетка-сметка автомобильная ЗУБР 810 - 1060 мм, телескопическая п...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитЩётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-10...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитЩетка-сметка автомобильная STAYER 980 - 1450 мм, телескопическая...
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитЩётка телескопическая щётка от снега со скребком автомобильная, ...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитЩётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильна...
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитЩётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильна...
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитЩетка-сметка для снега со скребком телескопическая 900 - 1300 мм...
Бренд
DENZEL
Цвет
черный, жёлтый
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Усиленный скребок для удаления льда Denzel 55329 применяется для очищения зеркал и стекол автомобиля от налипшего и примерзшего снега. За счет небольшого размера 18 х 11 см скребок удобно хранить в салоне автомобиля.
Преимущества
- Надежность и высокий ресурс — скребок изготовлен из ABS-пластика и нержавеющей стали, выдерживает температуру до -40 °C.
- Высокая эффективность — благодаря эргономичной форме скребок быстро удаляет наледь.
- Аккуратная работа — конструкцией предусмотрены подпальцевые упоры, препятствующие выскальзыванию инструмента из рук.
- Малый вес 96 г — можно работать без усталости на протяжении длительного времени.
Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный - этот товар вы можете купить по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Скребок для удаления льда DENZEL 55329, усиленный