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Щетка-сметка для снега со скребком 580 мм// Stels (55303) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка-сметка для снега со скребком 580 мм// Stels (55303)

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Щетка-сметка для снега со скребком 580 мм// Stels - фото 1
Щетка-сметка для снега со скребком 580 мм// Stels - фото 2
Щетка-сметка для снега со скребком 580 мм// Stels - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щетка
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Цвет
оранжевый, черный
  • Щетка-сметка для снега со скребком 580 мм// Stels - фото 1
  • Щетка-сметка для снега со скребком 580 мм// Stels - фото 2
  • Щетка-сметка для снега со скребком 580 мм// Stels - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717881
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Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Щетка
Длина
580
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, распушенная щетина
Телескопическая
Нет
Цвет
оранжевый, черный
Ширина рабочей части, мм
130
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
59х13х4
Вес, г.
290

Описание товара Щетка-сметка для снега со скребком 580 мм// Stels (55303)

Щетка-сметка для снега со скребком 580 мм// Stels (55303)

Отзывы о товаре Щетка-сметка для снега со скребком 580 мм// Stels (55303)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Щетка
Длина
580
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, распушенная щетина
Телескопическая
Нет
Цвет
оранжевый, черный
Ширина рабочей части, мм
130
Страна производитель
Германия
Описание
Щетка-сметка для снега со скребком 580 мм// Stels (55303)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка-сметка для снега со скребком 580 мм// Stels (55303) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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