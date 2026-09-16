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Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305)

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Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 1
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 2
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 3
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 4
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 5
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 6
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 7
Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 1
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 2
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 3
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 4
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 5
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 6
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 7
  • Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717886
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305)
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Длина, мм
510
Ширина рабочей части
235
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х13х10
Вес, г.
380

Описание товара Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305)

Щетка-сметка для снега со скребком Stels 55305 длиной 510 мм, с поворотной головой, служит для чистки автомобиля после снегопада. Поскольку ее щетина распушена на кончиках, она не царапает поверхность кузова. Щетка-скребок пригодится автолюбителям. Щетка изготовлена из пластика, устойчивого к низким температурам, поэтому прослужит долго. Голова автомобильной щетки вращается, что облегчает очистку узких и труднодоступных мест. Щетина изготовлена из прочного синтетического материала, поэтому устойчива к истиранию. Скребок шириной 95 мм быстро снимает наледь со стекол. Рукоятка щетки-сметки изготовлена из стали, поэтому выдерживает длительное использование. На рукоятке имеется мягкая накладка, поэтому щетку удобно держать в руке. Благодаря отверстию в скребке щетку можно подвешивать для хранения.

Отзывы о товаре Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305)




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Характеристики
Бренд
STELS
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Длина, мм
510
Ширина рабочей части
235
Страна производитель
Китай
Описание
Щетка-сметка для снега со скребком Stels 55305 длиной 510 мм, с поворотной головой, служит для чистки автомобиля после снегопада. Поскольку ее щетина распушена на кончиках, она не царапает поверхность кузова. Щетка-скребок пригодится автолюбителям. Щетка изготовлена из пластика, устойчивого к низким температурам, поэтому прослужит долго. Голова автомобильной щетки вращается, что облегчает очистку узких и труднодоступных мест. Щетина изготовлена из прочного синтетического материала, поэтому устойчива к истиранию. Скребок шириной 95 мм быстро снимает наледь со стекол. Рукоятка щетки-сметки изготовлена из стали, поэтому выдерживает длительное использование. На рукоятке имеется мягкая накладка, поэтому щетку удобно держать в руке. Благодаря отверстию в скребке щетку можно подвешивать для хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305) - данный товар вы можете купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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