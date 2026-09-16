Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305)
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Характеристики
Описание товара Щетка-сметка для снега со скребком, поворотная голова, 510 мм // Stels (55305)
Щетка-сметка для снега со скребком Stels 55305 длиной 510 мм, с поворотной головой, служит для чистки автомобиля после снегопада. Поскольку ее щетина распушена на кончиках, она не царапает поверхность кузова. Щетка-скребок пригодится автолюбителям. Щетка изготовлена из пластика, устойчивого к низким температурам, поэтому прослужит долго. Голова автомобильной щетки вращается, что облегчает очистку узких и труднодоступных мест. Щетина изготовлена из прочного синтетического материала, поэтому устойчива к истиранию. Скребок шириной 95 мм быстро снимает наледь со стекол. Рукоятка щетки-сметки изготовлена из стали, поэтому выдерживает длительное использование. На рукоятке имеется мягкая накладка, поэтому щетку удобно держать в руке. Благодаря отверстию в скребке щетку можно подвешивать для хранения.
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