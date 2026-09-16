Top.Mail.Ru
Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - фото 1
Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - фото 2
Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - фото 3
Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - фото 4
Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - фото 5
Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - фото 6
Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
оранжевый, черный
  • Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - фото 1
  • Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - фото 2
  • Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - фото 3
  • Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - фото 4
  • Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - фото 5
  • Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - фото 6
  • Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717867
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048)
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Длина
1065
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
оранжевый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х20х10
Вес, г.
440

Описание товара Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048)

Многофункциональная телескопическая щетка со скребком от снега и льда Преимущества: Поворотная голова Телескопическая рукоятка Скребок от льда Распушенная щетина Мягкие термозащитные накладки Использование: Применяется для очистки поверхности автомобиля от снега и льда

Отзывы о товаре Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Длина
1065
Материал рукоятки
пластик, алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
оранжевый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональная телескопическая щетка со скребком от снега и льда Преимущества: Поворотная голова Телескопическая рукоятка Скребок от льда Распушенная щетина Мягкие термозащитные накладки Использование: Применяется для очистки поверхности автомобиля от снега и льда
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щётка телескопическая с поворотной головой от снега автомобильная, 805-1065 мм STAYER (61048) - по цене 720 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...