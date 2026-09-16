Top.Mail.Ru
Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - фото 1
Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - фото 2
Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - фото 3
Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - фото 4
Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - фото 5
Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - фото 6
Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
желтый
  • Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - фото 1
  • Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - фото 2
  • Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - фото 3
  • Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - фото 4
  • Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - фото 5
  • Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - фото 6
  • Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717865
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046)
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Длина
1000
Материал рукоятки
алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х20х10
Вес, г.
430

Описание товара Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046)

Преимущества Телескопическая рукоятка Скребок от льда Распушенная щетина Мягкие термозащитные накладки

Отзывы о товаре Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Длина
1000
Материал рукоятки
алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Преимущества Телескопическая рукоятка Скребок от льда Распушенная щетина Мягкие термозащитные накладки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щётка телескопическая от снега со скребком автомобильная, 775-1000 мм STAYER (61046) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 670 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...