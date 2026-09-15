Щетка-сметка автомобильная STAYER 980 - 1450 мм, телескопическая со скребком и водосгоном 61042-145
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные щетки для снега и льда
Материал рукоятки
алюминий
Материал скребка
пластик
Телескопическая
да
Цвет
черный, желтый, серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
В наличии
Код товара: 636831
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
680 руб.
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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Автомобильные щетки для снега и льда
Длина
1450
Материал рукоятки
алюминий
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, поворотная головка, распушенная щетина, с водосгоном
Телескопическая
да
Цвет
черный, желтый, серебристый
Ширина рабочей части, мм
260
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
92х25х13
Вес, г.
540
Описание товара Щетка-сметка автомобильная STAYER 980 - 1450 мм, телескопическая со скребком и водосгоном 61042-145
Многофункциональная щетка-сметка применяется для очистки поверхности автомобиля от снега и льда. Подходит для уборки даже высоких и больших автомобилей таких как кроссоверы и внедорожники.
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Бренд
Stayer
Тип товара
Автомобильные щетки для снега и льда
Длина
1450
Материал рукоятки
алюминий
Материал скребка
пластик
Особенности
мягкая накладка на рукоятке, поворотная головка, распушенная щетина, с водосгоном
Телескопическая
да
Цвет
черный, желтый, серебристый
Ширина рабочей части, мм
260
Страна производитель
Россия
Многофункциональная щетка-сметка применяется для очистки поверхности автомобиля от снега и льда. Подходит для уборки даже высоких и больших автомобилей таких как кроссоверы и внедорожники.
Щетка-сметка автомобильная STAYER 980 - 1450 мм, телескопическая со скребком и водосгоном 61042-145 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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