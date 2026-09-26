Наушники JBL Tune 235BT (JBLT235BTWHT) White
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Характеристики
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741499
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.5
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
25
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х7
Вес, г.
200
Описание товара Наушники JBL Tune 235BT (JBLT235BTWHT) White
BL Tune 235BT White — хороший выбор, если вам нужны беспроводные вкладыши для повседневного использования, поездок или лёгких тренировок, где важна долгая работа от батареи и защита от влаги. Но если вы планируете интенсивные спортивные нагрузки или вам критически важно активное шумоподавление, стоит присмотреться к другим моделям
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Бренд
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
1.5
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
25
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
BL Tune 235BT White — хороший выбор, если вам нужны беспроводные вкладыши для повседневного использования, поездок или лёгких тренировок, где важна долгая работа от батареи и защита от влаги. Но если вы планируете интенсивные спортивные нагрузки или вам критически важно активное шумоподавление, стоит присмотреться к другим моделям
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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