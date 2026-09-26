Наушники JBL Tune 135BT (JBLT135BTBLK) Black
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Характеристики
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741496
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х4
Вес, г.
240
Описание товара Наушники JBL Tune 135BT (JBLT135BTBLK) Black
BL Tune 135BT Black — хороший выбор для повседневного использования: прогулок, недолгих тренировок, поездок. Если вам важны долгая работа от батареи, защита от влаги, возможность легко переключаться между устройствами и настройка звука через приложение — эта модель подойдёт. Но если вы планируете активно двигаться (бег, интенсивные тренировки) или вам критически важно полное погружение в музыку в шумном окружении, стоит присмотреться к другим вариантам.
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Бренд
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Развернуть
Длина кабеля, м
1.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
BL Tune 135BT Black — хороший выбор для повседневного использования: прогулок, недолгих тренировок, поездок. Если вам важны долгая работа от батареи, защита от влаги, возможность легко переключаться между устройствами и настройка звука через приложение — эта модель подойдёт. Но если вы планируете активно двигаться (бег, интенсивные тренировки) или вам критически важно полное погружение в музыку в шумном окружении, стоит присмотреться к другим вариантам.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Наушники JBL Tune 135BT (JBLT135BTBLK) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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