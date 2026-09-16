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Трансивер ORIGO OFM312GT2/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трансивер ORIGO OFM312GT2/A1A

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Трансивер ORIGO OFM312GT2/A1A - фото 1
Трансивер ORIGO OFM312GT2/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
2
  • Трансивер ORIGO OFM312GT2/A1A - фото 1
  • Трансивер ORIGO OFM312GT2/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741067
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Интерфейсы
LC, SFP, Fibre Channel (FC)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
50

Описание товара Трансивер ORIGO OFM312GT2/A1A

ORIGO OFM312GT2/A1A SFP-трансивер оснащен стандартным дуплексным разъемом LC и предназначен для работы с многомодовым оптоволокном. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 2 км. Рабочая длина волны – 1310 нм.

Отзывы о товаре Трансивер ORIGO OFM312GT2/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
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Интерфейсы
LC, SFP, Fibre Channel (FC)
Страна производитель
Китай
Описание
ORIGO OFM312GT2/A1A SFP-трансивер оснащен стандартным дуплексным разъемом LC и предназначен для работы с многомодовым оптоволокном. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 2 км. Рабочая длина волны – 1310 нм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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