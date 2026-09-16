SFP-трансивер ORIGO OFM712/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Дальность передачи данных, км
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
В наличии
Код товара: 723304
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 250 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
RJ45
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50
Описание товара SFP-трансивер ORIGO OFM712/A1A
OFM712 – SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T для витой пары (до 100 м). OFM712 оснащен разъемом RJ-45 и предназначен для работы с витой парой категории 5. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 100 м. Трансивер OFM712 соответствует спецификациям SFP MSA и поддерживает горячую замену.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитSFP-трансивер ORIGO OFM211LC/A1A
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитТрансивер D-Link DEM-210/B1A
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитТрансивер ORIGO OFM312GT2/A1A
-
В наличииЦена 1 460 руб.365 руб. в СплитТрансивер LR-Link SFP28 25G SR (LRTP8525-X1ATL)
-
В наличииЦена 1 470 руб.368 руб. в СплитSFP-трансивер D-Link 330T/10KM/A1B
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-2SFP
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитМодуль SFP SNR SNR-SFP-W53-20-LC
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-100A-mini
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM311LS
-
В наличииЦена 1 750 руб. 2 030 руб.438 руб. в СплитМодуль MikroTik S-85DLC05D SFP
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM321B
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитSFP-трансивер D-Link 310GT/A1A
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
RJ45
Страна производитель
Китай
OFM712 – SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T для витой пары (до 100 м). OFM712 оснащен разъемом RJ-45 и предназначен для работы с витой парой категории 5. Трансивер обеспечивает передачу данных со скоростью до 1,25 Гбит/с на расстоянии до 100 м. Трансивер OFM712 соответствует спецификациям SFP MSA и поддерживает горячую замену.
SFP-трансивер ORIGO OFM712/A1A - этот товар вы можете купить по цене 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре SFP-трансивер ORIGO OFM712/A1A