Трансивер D-Link DEM-210/B1A
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Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
В наличии
Код товара: 559681
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 250 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, г.
70
Описание товара Трансивер D-Link DEM-210/B1A
Трансиверы SFP D-Link DEM-210 и DEM-211 представляют высокопроизводительное решение для передачи данных по оптическому каналу. Они поддерживают возможность горячего подключения и соответствуют спецификациям Small Form Factor Pluggable (SFP) и Multi-Source Agreement (MSA). Трансиверы оборудованы дуплексным разъемом LC и поддерживают стандарт IEEE 802.3u для передачи данных в полудуплексном режиме на скорости 100 Мбит/с (или на скорости 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме) по оптическому кабелю.
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Трансиверы SFP D-Link DEM-210 и DEM-211 представляют высокопроизводительное решение для передачи данных по оптическому каналу. Они поддерживают возможность горячего подключения и соответствуют спецификациям Small Form Factor Pluggable (SFP) и Multi-Source Agreement (MSA). Трансиверы оборудованы дуплексным разъемом LC и поддерживают стандарт IEEE 802.3u для передачи данных в полудуплексном режиме на скорости 100 Мбит/с (или на скорости 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме) по оптическому кабелю.
Купить Трансивер D-Link DEM-210/B1A - по цене 1250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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