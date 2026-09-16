SFP-трансивер ORIGO OFM211LC/A1A
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Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM, MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
1310
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
В наличии
Код товара: 723306
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM, MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
1310
Интерфейсы
1000BASE-T, 1000BASE-X, 100BASE-TX, 10BASE-T
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50
Описание товара SFP-трансивер ORIGO OFM211LC/A1A
Медиаконвертер ORIGO в чёрном исполнении — компактное решение для передачи данных со скоростью до 0,1 Гбит/с. Форм-фактор SFP и исполнение Duplex обеспечивают удобную интеграцию в соответствующее оборудование, а функция DDM помогает контролировать параметры работы. Модель оснащена двумя оптическими разъёмами LC и поддерживает оптоволоконные кабели SM и MM. Длина волны передачи и приёма составляет 1310 нм. При весе всего 124 г медиаконвертер не создаёт лишней нагрузки при установке и подходит для аккуратной организации сетевого оборудования.
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Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM, MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
1310
Развернуть
Интерфейсы
1000BASE-T, 1000BASE-X, 100BASE-TX, 10BASE-T
Страна производитель
Китай
Медиаконвертер ORIGO в чёрном исполнении — компактное решение для передачи данных со скоростью до 0,1 Гбит/с. Форм-фактор SFP и исполнение Duplex обеспечивают удобную интеграцию в соответствующее оборудование, а функция DDM помогает контролировать параметры работы. Модель оснащена двумя оптическими разъёмами LC и поддерживает оптоволоконные кабели SM и MM. Длина волны передачи и приёма составляет 1310 нм. При весе всего 124 г медиаконвертер не создаёт лишней нагрузки при установке и подходит для аккуратной организации сетевого оборудования.
SFP-трансивер ORIGO OFM211LC/A1A - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1220 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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