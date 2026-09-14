Оперативная память Apacer, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Apacer, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, DIMM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для пользователей, которым нужен надежный и доступный апгрейд или сборка базового или офисного компьютера. Он отлично подойдет для повседневных задач: работы с документами, серфинга в интернете с множеством вкладок, запуска нетребовательных приложений и даже некоторых старых или менее ресурсоемких игр. Объема в 16 ГБ достаточно для комфортной многозадачности, однако эта планка не ориентирована на энтузиастов разгона или сборку высокопроизводительных игровых систем, где в приоритете более высокая частота.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространенным поколением для настольных компьютеров. Это означает совместимость с подавляющим большинством актуальных платформ на базе процессоров Intel и AMD последних лет. Форм-фактор DIMM четко указывает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных ПК и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный для многих задач объем в 16 ГБ, что является отличной отправной точкой для домашнего или офисного ПК. Частота 2666 МГц относится к базовому уровню для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневной работы системы. В играх и профессиональных приложениях более высокая частота может дать заметный прирост, но для базовых сценариев использования этих характеристик хватит с запасом для отзывчивости и отсутствия неприятных "подтормаживаний".
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для частоты 2666 МГц и указывает на среднюю латентность. В паре с рабочей частотой эти параметры обеспечивают стабильную и предсказуемую работу. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении, скорее всего, 1.2 В, и, вероятно, поддерживает профиль Intel XMP, который позволяет автоматически загрузить настройки на заявленные частоту и тайминги, избавляя от ручной настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными материнскими платами, имеющими слоты DDR4, и соответствующими процессорами Intel Core и AMD Ryzen. Важно помнить, что поддержка конкретной частоты памяти зависит не только от процессора, но и от чипсета материнской платы. На некоторых бюджетных платах максимальная поддерживаемая частота может ограничиваться 2666 МГц, что делает этот модуль оптимальным выбором. Перед покупкой всегда сверяйте спецификации вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по описанию, данный модуль, вероятно, не оснащен массивным радиатором, что характерно для памяти базового уровня с умеренной частотой. Это уменьшает высоту планки и полностью исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах. Отсутствие подсветки делает модуль практичным и незаметным выбором для сборок, где внешний вид не является приоритетом, а важна лишь надежная работа.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в правильный слот на материнской плате, обычно обозначенный одним цветом. Если вы планируете в дальнейшем расширять объем, рекомендуется сразу докупать память с максимально схожими характеристиками, а лучше такую же модель, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это использование одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и меньшую производительность памяти по сравнению с двухканальной конфигурацией. Для игр и некоторых рабочих задач это может быть заметно. Также важно понимать, что эта память не является высокочастотной и не предназначена для ручного разгона. Она станет оптимальным выбором для апгрейда старого ПК на DDR4, сборки недорогого офисного или домашнего компьютера, где важна надежность и достаточный объем по адекватной цене. Для новой игровой сборки лучше рассмотреть комплект из двух модулей с более высокой частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для пользователей, которым нужен надежный и доступный апгрейд или сборка базового или офисного компьютера. Он отлично подойдет для повседневных задач: работы с документами, серфинга в интернете с множеством вкладок, запуска нетребовательных приложений и даже некоторых старых или менее ресурсоемких игр. Объема в 16 ГБ достаточно для комфортной многозадачности, однако эта планка не ориентирована на энтузиастов разгона или сборку высокопроизводительных игровых систем, где в приоритете более высокая частота.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространенным поколением для настольных компьютеров. Это означает совместимость с подавляющим большинством актуальных платформ на базе процессоров Intel и AMD последних лет. Форм-фактор DIMM четко указывает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных ПК и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный для многих задач объем в 16 ГБ, что является отличной отправной точкой для домашнего или офисного ПК. Частота 2666 МГц относится к базовому уровню для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневной работы системы. В играх и профессиональных приложениях более высокая частота может дать заметный прирост, но для базовых сценариев использования этих характеристик хватит с запасом для отзывчивости и отсутствия неприятных "подтормаживаний".
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для частоты 2666 МГц и указывает на среднюю латентность. В паре с рабочей частотой эти параметры обеспечивают стабильную и предсказуемую работу. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении, скорее всего, 1.2 В, и, вероятно, поддерживает профиль Intel XMP, который позволяет автоматически загрузить настройки на заявленные частоту и тайминги, избавляя от ручной настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными материнскими платами, имеющими слоты DDR4, и соответствующими процессорами Intel Core и AMD Ryzen. Важно помнить, что поддержка конкретной частоты памяти зависит не только от процессора, но и от чипсета материнской платы. На некоторых бюджетных платах максимальная поддерживаемая частота может ограничиваться 2666 МГц, что делает этот модуль оптимальным выбором. Перед покупкой всегда сверяйте спецификации вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по описанию, данный модуль, вероятно, не оснащен массивным радиатором, что характерно для памяти базового уровня с умеренной частотой. Это уменьшает высоту планки и полностью исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах. Отсутствие подсветки делает модуль практичным и незаметным выбором для сборок, где внешний вид не является приоритетом, а важна лишь надежная работа.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в правильный слот на материнской плате, обычно обозначенный одним цветом. Если вы планируете в дальнейшем расширять объем, рекомендуется сразу докупать память с максимально схожими характеристиками, а лучше такую же модель, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это использование одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и меньшую производительность памяти по сравнению с двухканальной конфигурацией. Для игр и некоторых рабочих задач это может быть заметно. Также важно понимать, что эта память не является высокочастотной и не предназначена для ручного разгона. Она станет оптимальным выбором для апгрейда старого ПК на DDR4, сборки недорогого офисного или домашнего компьютера, где важна надежность и достаточный объем по адекватной цене. Для новой игровой сборки лучше рассмотреть комплект из двух модулей с более высокой частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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