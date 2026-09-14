Top.Mail.Ru
Блендер Zigmund & Shtain BS-441 D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер Zigmund & Shtain BS-441 D

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер Zigmund &amp; Shtain BS-441 D - фото 1
Блендер Zigmund &amp; Shtain BS-441 D - фото 2
Блендер Zigmund &amp; Shtain BS-441 D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер Zigmund &amp; Shtain BS-441 D - фото 1
  • Блендер Zigmund &amp; Shtain BS-441 D - фото 2
  • Блендер Zigmund &amp; Shtain BS-441 D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739971
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Погружная насадка, венчик, чаша?измельчитель
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
Турборежим, металлическая погружная ножка, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х20
Вес, кг.
3.55

Описание товара Блендер Zigmund & Shtain BS-441 D

Погружной блендер Zigmund & Shtain мощностью 800 Вт — практичный помощник для приготовления домашних блюд. Максимальная скорость вращения до 15 000 об/мин и 2 режима позволяют подобрать подходящий темп для разных задач. Ножи из нержавеющей стали эффективно обрабатывают продукты, а в комплекте предусмотрены 3 насадки для более удобного использования. Объём чаши измельчителя составляет 0,5 л, кувшина — 0,6 л: удобно готовить небольшие порции соусов, пюре, смузи и измельчённых ингредиентов. Чёрный корпус выглядит сдержанно и легко вписывается в интерьер кухни. При весе 1 кг блендер удобно держать в руках, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает комфортное размещение во время работы.

Отзывы о товаре Блендер Zigmund & Shtain BS-441 D




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Погружная насадка, венчик, чаша?измельчитель
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
Турборежим, металлическая погружная ножка, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Zigmund & Shtain мощностью 800 Вт — практичный помощник для приготовления домашних блюд. Максимальная скорость вращения до 15 000 об/мин и 2 режима позволяют подобрать подходящий темп для разных задач. Ножи из нержавеющей стали эффективно обрабатывают продукты, а в комплекте предусмотрены 3 насадки для более удобного использования. Объём чаши измельчителя составляет 0,5 л, кувшина — 0,6 л: удобно готовить небольшие порции соусов, пюре, смузи и измельчённых ингредиентов. Чёрный корпус выглядит сдержанно и легко вписывается в интерьер кухни. При весе 1 кг блендер удобно держать в руках, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает комфортное размещение во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер Zigmund & Shtain BS-441 D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...