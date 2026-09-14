Блендер Scarlett SC-HB42F09 белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер Scarlett SC-HB42F09 белый
Блендер Scarlett SC-HB42F09 позволяет смешать, взбить, измельчить ингредиенты. Достигающая 1100 Вт мощность помогает прибору быстро справляться с поставленными задачами. Повышение производительности производится путем активации турборежима. Погружная часть выполнена из нержавеющей стали – материала, который не накапливает запахи и демонстрирует устойчивость к появлению коррозийного налета. На корпусе блендера Scarlett SC-HB42F09 расположены кнопки и поворотный переключатель. Элементы управления открывают доступ к опциям и регулировке 25 скоростей. Импульсный режим уменьшает нагрузку на двигатель в процессе обработки твердых продуктов. Очистка всех комплектующих возможна в посудомоечной машине.
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Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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