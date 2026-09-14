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Блендер Scarlett SC-HB42F09 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер Scarlett SC-HB42F09 белый

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Блендер Scarlett SC-HB42F09 белый - фото 3
Блендер Scarlett SC-HB42F09 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1100
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
25
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер Scarlett SC-HB42F09 белый - фото 1
  • Блендер Scarlett SC-HB42F09 белый - фото 2
  • Блендер Scarlett SC-HB42F09 белый - фото 3
  • Блендер Scarlett SC-HB42F09 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739941
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1100
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Блендер, насадки, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
25
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х14
Вес, кг.
1.33

Описание товара Блендер Scarlett SC-HB42F09 белый

Блендер Scarlett SC-HB42F09 позволяет смешать, взбить, измельчить ингредиенты. Достигающая 1100 Вт мощность помогает прибору быстро справляться с поставленными задачами. Повышение производительности производится путем активации турборежима. Погружная часть выполнена из нержавеющей стали – материала, который не накапливает запахи и демонстрирует устойчивость к появлению коррозийного налета. На корпусе блендера Scarlett SC-HB42F09 расположены кнопки и поворотный переключатель. Элементы управления открывают доступ к опциям и регулировке 25 скоростей. Импульсный режим уменьшает нагрузку на двигатель в процессе обработки твердых продуктов. Очистка всех комплектующих возможна в посудомоечной машине.

Отзывы о товаре Блендер Scarlett SC-HB42F09 белый




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1100
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Блендер, насадки, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
25
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Scarlett SC-HB42F09 позволяет смешать, взбить, измельчить ингредиенты. Достигающая 1100 Вт мощность помогает прибору быстро справляться с поставленными задачами. Повышение производительности производится путем активации турборежима. Погружная часть выполнена из нержавеющей стали – материала, который не накапливает запахи и демонстрирует устойчивость к появлению коррозийного налета. На корпусе блендера Scarlett SC-HB42F09 расположены кнопки и поворотный переключатель. Элементы управления открывают доступ к опциям и регулировке 25 скоростей. Импульсный режим уменьшает нагрузку на двигатель в процессе обработки твердых продуктов. Очистка всех комплектующих возможна в посудомоечной машине.
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Доставка
Отзывы


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