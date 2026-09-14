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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
40
Объём резервуара для воды
0.15
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
насадка-щетка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737551
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Описание товара Отпариватель ручной Centek CT-2397 Black/Blue
Ручной отпариватель Centek — это компактное решение для ухода за одеждой дома и в поездках. Благодаря мощности 1700 Вт и минимальному времени нагрева — всего 35 секунд — вы быстро справитесь с любыми складками. Объем резервуара для воды на 0,15 литра рассчитан на быструю обработку вещей, а съемный резервуар облегчает его наполнение и очистку. Максимальная подача пара 40 г/мин позволяет легко освежить ткань даже в вертикальном положении. Легкий вес — всего 0,78 кг — делает отпариватель удобным в использовании и транспортировке. Алюминиевая подошва обеспечивает равномерное распределение тепла, а фирменные цвета — голубой и черный — придают устройству стильный вид. Телескопическая стойка добавляет комфорта при работе, даже если нужно обработать длинную одежду.
Ручной отпариватель Centek — это компактное решение для ухода за одеждой дома и в поездках. Благодаря мощности 1700 Вт и минимальному времени нагрева — всего 35 секунд — вы быстро справитесь с любыми складками. Объем резервуара для воды на 0,15 литра рассчитан на быструю обработку вещей, а съемный резервуар облегчает его наполнение и очистку. Максимальная подача пара 40 г/мин позволяет легко освежить ткань даже в вертикальном положении. Легкий вес — всего 0,78 кг — делает отпариватель удобным в использовании и транспортировке. Алюминиевая подошва обеспечивает равномерное распределение тепла, а фирменные цвета — голубой и черный — придают устройству стильный вид. Телескопическая стойка добавляет комфорта при работе, даже если нужно обработать длинную одежду.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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