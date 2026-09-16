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Уцененный товар Беспроводные наушники BOSE 700 черный реплика хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737520
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Уцененный товар Беспроводные наушники BOSE 700 черный реплика хорошее состояние, 737520

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Уценка
Беспроводные наушники BOSE 700 черный реплика хорошее состояние - фото 1
Уценка
Беспроводные наушники BOSE 700 черный реплика хорошее состояние - фото 2
Уценка
Беспроводные наушники BOSE 700 черный реплика хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Беспроводные наушники BOSE 700 черный реплика хорошее состояние - фото 1
  • Беспроводные наушники BOSE 700 черный реплика хорошее состояние - фото 2
  • Беспроводные наушники BOSE 700 черный реплика хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
3 770 руб.  4 707 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737520
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Беспроводные наушники BOSE 700 черный реплика хорошее состояние
3 770 руб. -20%
4 707 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bose
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Наушники с шумоподавлением, аудио кабель, USB-кабель для зарядки, чехол для переноски, инструкция
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.06
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х9
Вес, г.
500

Описание товара Уцененный товар Беспроводные наушники BOSE 700 черный реплика хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, потертости на кейсе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники, кейс, кабель 2шт

Отзывы о товаре Уцененный товар Беспроводные наушники BOSE 700 черный реплика хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Bose
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Наушники с шумоподавлением, аудио кабель, USB-кабель для зарядки, чехол для переноски, инструкция
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.06
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Время работы на одном заряде
20
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на кейсе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники, кейс, кабель 2шт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Беспроводные наушники BOSE 700 черный реплика хорошее состояние - по цене 3770 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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