Проектор GARLYN Lumen 2
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737123
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Характеристики
Бренд
Технология
LCD
Встроенный динамик
Да
Мощность динамика, Вт
5
Цвет
серый
Комплектация
- Пульт ДУ- Источник питания - 2 шт.- Кабель HDMI- Электрошнур съёмный- Руководство пользователя- Краткая инструкция пользователя
Разрешение
1920x1080
Контрастность
1 500 :1
Яркость, лм
2800
Соотношение сторон экрана
16:9
Минимальная диагональ изображения, м
1.016
Минимальное проекционное расстояние, м
1.5
Фокусировка
автоматическая
Мощность лампы, Вт
75
Срок службы лампы, ч
50000
Аудио- / видеовходы
USB / HDMI / AUDIO out
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х14
Вес, кг.
1.7
Описание товара Проектор GARLYN Lumen 2
Проектор Garlyn — современное решение для домашних развлечений и деловых презентаций. Светодиодный источник мощностью 75 Вт обеспечивает яркое и насыщенное изображение, а широкоформатное соотношение сторон 16:9 создаёт эффект полного погружения в происходящее на экране. Компактный серый корпус впишется в любой современный интерьер. Один HDMI-порт позволит быстро подключить нужное устройство для показа фильмов, игр или презентаций.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Технология
LCD
Встроенный динамик
Да
Мощность динамика, Вт
5
Цвет
серый
Комплектация
- Пульт ДУ- Источник питания - 2 шт.- Кабель HDMI- Электрошнур съёмный- Руководство пользователя- Краткая инструкция пользователя
Разрешение
1920x1080
Контрастность
1 500 :1
Яркость, лм
2800
Соотношение сторон экрана
16:9
Минимальная диагональ изображения, м
1.016
Развернуть
Минимальное проекционное расстояние, м
1.5
Фокусировка
автоматическая
Мощность лампы, Вт
75
Срок службы лампы, ч
50000
Аудио- / видеовходы
USB / HDMI / AUDIO out
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Проектор Garlyn — современное решение для домашних развлечений и деловых презентаций. Светодиодный источник мощностью 75 Вт обеспечивает яркое и насыщенное изображение, а широкоформатное соотношение сторон 16:9 создаёт эффект полного погружения в происходящее на экране. Компактный серый корпус впишется в любой современный интерьер. Один HDMI-порт позволит быстро подключить нужное устройство для показа фильмов, игр или презентаций.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
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