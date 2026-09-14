Клавиатура Gembird KBW-G510L
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736956
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х17х5
Вес, г.
500
Описание товара Клавиатура Gembird KBW-G510L
Клавиатура Gembird KBW-G510L
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK220 черный (920-003169)
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Rapoo X1960 черный
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler F1010 белый/серый
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Bloody B310N черный
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитКлавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408)
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитКлавиатура Defender HAWK GK-418 (45421)
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитКлавиатура Gembird KBW-7
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FG1035 Navy Blue
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитКлавиатура Defender HAWK GK-418 (45422)
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:бе...
Клавиатура Gembird KBW-G510L
Клавиатура Gembird KBW-G510L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KBW-G510L