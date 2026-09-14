Чайник Blackton Bt KT1706P Серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чайник Blackton Bt KT1706P Серый
Электрочайник Blackton — это сочетание мощности и удобства для быстрой подготовки любимых напитков. Благодаря высокой мощности 2200 Вт, вода закипает всего за пару минут, а большой объём 1,7 литра позволит сразу приготовить чай или кофе для всей семьи. Компактный вес — всего 0,81 кг — делает чайник лёгким и удобным в переноске. Длина сетевого шнура 0,75 м позволяет выбрать оптимальное место для размещения на кухне. Современный серый цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер, а прочный пластик корпуса устойчив к повседневным нагрузкам. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает простоту ухода и долгий срок службы. Надёжный помощник для каждого дня!
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616R Red
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616I WHITE/IVORY
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7616S WHITE/SYMBIO
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7617B BLACK
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK7640 Black
-
В наличииЦена 2 040 руб. 2 790 руб.510 руб. в СплитЧайник электрический стеклянный Joyami Electric Kettle 1,5л JDS0...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-8716
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитЧайник электрический Philips HD9306/02
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274B
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Отзывы о товаре Чайник Blackton Bt KT1706P Серый