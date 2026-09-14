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Чайник Blackton Bt KT1706P Серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник Blackton Bt KT1706P Серый

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Чайник Blackton Bt KT1706P Серый - фото 1
Чайник Blackton Bt KT1706P Серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
219 x 223 x 158 мм
  • Чайник Blackton Bt KT1706P Серый - фото 1
  • Чайник Blackton Bt KT1706P Серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735985
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
219 x 223 x 158 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х17
Вес, г.
885

Описание товара Чайник Blackton Bt KT1706P Серый

Электрочайник Blackton — это сочетание мощности и удобства для быстрой подготовки любимых напитков. Благодаря высокой мощности 2200 Вт, вода закипает всего за пару минут, а большой объём 1,7 литра позволит сразу приготовить чай или кофе для всей семьи. Компактный вес — всего 0,81 кг — делает чайник лёгким и удобным в переноске. Длина сетевого шнура 0,75 м позволяет выбрать оптимальное место для размещения на кухне. Современный серый цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер, а прочный пластик корпуса устойчив к повседневным нагрузкам. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает простоту ухода и долгий срок службы. Надёжный помощник для каждого дня!

Отзывы о товаре Чайник Blackton Bt KT1706P Серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
219 x 223 x 158 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Blackton — это сочетание мощности и удобства для быстрой подготовки любимых напитков. Благодаря высокой мощности 2200 Вт, вода закипает всего за пару минут, а большой объём 1,7 литра позволит сразу приготовить чай или кофе для всей семьи. Компактный вес — всего 0,81 кг — делает чайник лёгким и удобным в переноске. Длина сетевого шнура 0,75 м позволяет выбрать оптимальное место для размещения на кухне. Современный серый цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер, а прочный пластик корпуса устойчив к повседневным нагрузкам. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает простоту ухода и долгий срок службы. Надёжный помощник для каждого дня!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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