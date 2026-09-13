Чайник электрический Supra KES-1882DP черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Supra KES-1882DP черный
Электрочайник SUPRA — это стильное и функциональное решение для вашей кухни. Выполненный в элегантном черном цвете, он идеально впишется в любой интерьер. Корпус изготовлен из высококачественного пластика, что делает его легким и удобным в использовании. С мощностью 2200 Вт чайник обеспечивает быстрое закипание воды, что сэкономит ваше время. Объем резервуара составляет 1,8 литра, что позволяет приготовить несколько чашек чая или кофе за один раз — идеально для семьи или компании друзей. Чайник оснащен закрытым нагревательным элементом, который не только ускоряет процесс нагрева, но и облегчает чистку внутренней поверхности. Длина сетевого шнура составляет 0,7 метра, что обеспечивает достаточную свободу размещения прибора на кухне. Вес чайника составляет всего 0,9 кг, благодаря чему его легко перемещать и хранить. SUPRA — это надежный помощник для вашего ежедневного комфорта, который сочетает в себе современный дизайн и практичность.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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