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Чайник электрический Supra KES-1882DP черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Supra KES-1882DP черный

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Чайник электрический Supra KES-1882DP черный - фото 1
Чайник электрический Supra KES-1882DP черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
180x145x170
  • Чайник электрический Supra KES-1882DP черный - фото 1
  • Чайник электрический Supra KES-1882DP черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719908
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
черный
Комплектация
чайник, гарантийный талон, инструкция на русском языке
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
180x145x170
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.01

Описание товара Чайник электрический Supra KES-1882DP черный

Электрочайник SUPRA — это стильное и функциональное решение для вашей кухни. Выполненный в элегантном черном цвете, он идеально впишется в любой интерьер. Корпус изготовлен из высококачественного пластика, что делает его легким и удобным в использовании. С мощностью 2200 Вт чайник обеспечивает быстрое закипание воды, что сэкономит ваше время. Объем резервуара составляет 1,8 литра, что позволяет приготовить несколько чашек чая или кофе за один раз — идеально для семьи или компании друзей. Чайник оснащен закрытым нагревательным элементом, который не только ускоряет процесс нагрева, но и облегчает чистку внутренней поверхности. Длина сетевого шнура составляет 0,7 метра, что обеспечивает достаточную свободу размещения прибора на кухне. Вес чайника составляет всего 0,9 кг, благодаря чему его легко перемещать и хранить. SUPRA — это надежный помощник для вашего ежедневного комфорта, который сочетает в себе современный дизайн и практичность.

Отзывы о товаре Чайник электрический Supra KES-1882DP черный




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
черный
Комплектация
чайник, гарантийный талон, инструкция на русском языке
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
180x145x170
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник SUPRA — это стильное и функциональное решение для вашей кухни. Выполненный в элегантном черном цвете, он идеально впишется в любой интерьер. Корпус изготовлен из высококачественного пластика, что делает его легким и удобным в использовании. С мощностью 2200 Вт чайник обеспечивает быстрое закипание воды, что сэкономит ваше время. Объем резервуара составляет 1,8 литра, что позволяет приготовить несколько чашек чая или кофе за один раз — идеально для семьи или компании друзей. Чайник оснащен закрытым нагревательным элементом, который не только ускоряет процесс нагрева, но и облегчает чистку внутренней поверхности. Длина сетевого шнура составляет 0,7 метра, что обеспечивает достаточную свободу размещения прибора на кухне. Вес чайника составляет всего 0,9 кг, благодаря чему его легко перемещать и хранить. SUPRA — это надежный помощник для вашего ежедневного комфорта, который сочетает в себе современный дизайн и практичность.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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