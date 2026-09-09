Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 316324
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, г.
767
Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S26 серебристый
Электрочайник SCARLETT SC-EK21S26 предназначен для кипячения воды. Чайник мощностью 1800 Вт нагревает воду до 100 градусов. Оснащен функцией автоматического отключения и блокировкой включения без воды. Колба объемом 1,8 л. выполнена из нержавеющей стали, которая отличается своей прочностью и долговечностью. Закрытый нагревательный элемент надолго защищен от накипи. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Цвет - нержавеющая сталь, черный.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Электрочайник SCARLETT SC-EK21S26 предназначен для кипячения воды. Чайник мощностью 1800 Вт нагревает воду до 100 градусов. Оснащен функцией автоматического отключения и блокировкой включения без воды. Колба объемом 1,8 л. выполнена из нержавеющей стали, которая отличается своей прочностью и долговечностью. Закрытый нагревательный элемент надолго защищен от накипи. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Цвет - нержавеющая сталь, черный.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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