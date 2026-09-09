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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь

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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 176570
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
система многоуровневой безопасности Safe Work
Дополнительные функции
индикация включения
Защита
блокировка включения без воды, блокировка крышки
Основной цвет
серебро
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х22
Вес, кг.
1.04

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь

Удобная ручка открытия крышки. Удобство хранения электрошнура. Запас прочности 5000 включений

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK21S51 нержавеющая сталь




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
система многоуровневой безопасности Safe Work
Дополнительные функции
индикация включения
Защита
блокировка включения без воды, блокировка крышки
Основной цвет
серебро
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Развернуть
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Удобная ручка открытия крышки. Удобство хранения электрошнура. Запас прочности 5000 включений
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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