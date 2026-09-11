Top.Mail.Ru
Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, пластик, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, пластик, белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 1
Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 2
Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 3
Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 4
Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 5
Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 6
Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 7
Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 8
Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 9
Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 10
Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 1
  • Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 2
  • Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 3
  • Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 4
  • Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 5
  • Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 6
  • Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 7
  • Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 8
  • Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 9
  • Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 10
  • Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, закрытый нагревательный элемент, пластик, белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542669
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
белый
Комплектация
документация
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х16
Вес, кг.
1.03

Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, пластик, белый

Стильный и яркий электрочайник SONNEN KT-1767 поможет Вам вскипятить воду, заварить чай или кофе. Индикатор включения. Индикация уровня воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, пластик, белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
белый
Комплектация
документация
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и яркий электрочайник SONNEN KT-1767 поможет Вам вскипятить воду, заварить чай или кофе. Индикатор включения. Индикация уровня воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Sonnen KT-1767, 1,8 л, 2200 Вт, пластик, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...