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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90

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Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 6
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 7
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 8
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 9
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 10
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 11
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 12
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 13
Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 7
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 8
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 9
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 10
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 11
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 12
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 13
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481090
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.01

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90

Тип: электрочайник; Мощность: 1800 Вт; Цвет корпуса: черный; Объём: 1.7 л; Дорожный чайник: Нет; Материал корпуса: пластик, стекло; Управление: механическое; Подставка: с возможностью вращения; Нагревательный элемент: закрытый; Подсветка воды: синяя

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK27G90




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Тип: электрочайник; Мощность: 1800 Вт; Цвет корпуса: черный; Объём: 1.7 л; Дорожный чайник: Нет; Материал корпуса: пластик, стекло; Управление: механическое; Подставка: с возможностью вращения; Нагревательный элемент: закрытый; Подсветка воды: синяя
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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