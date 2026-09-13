Чайник электрический Sonnen KT-1758, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-1758, 1,7л, 2200Вт, пластик, белый
Стильный и эргономичный дизайн, термостойкий пластик. Вода закипает за считанные минуты благодаря большой мощности. Данная модель отлично подходит для эксплуатации как дома, так и в офисе. Благодаря своему дизайну, электрический чайник Sonnen KT-1758 отлично подойдет для дома и офиса. Корпус чайника изготовлен из экологичного и термостойкого пластика. Закрытый нагревательный элемент поможет вскипятить нужное количество воды. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в напиток. Все перечисленные выше преимущества оставят положительное впечатление от использования чайника. Мощность чайника составляет 2200 Вт, что позволит воде закипеть за считанные минуты. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. LED-подсветка проинформирует о том, что чайник включен и процесс нагрева воды запущен. Перед первым использованием рекомендуется вскипятить чайник и слить воду, чтобы удалить посторонний запах и частицы производственной пыли. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
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Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
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