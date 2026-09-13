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Чайник электрический Supra KES-1884DP белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Supra KES-1884DP белый

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Чайник электрический Supra KES-1884DP белый - фото 1
Чайник электрический Supra KES-1884DP белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
180x145x170
  • Чайник электрический Supra KES-1884DP белый - фото 1
  • Чайник электрический Supra KES-1884DP белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719909
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
белый
Комплектация
чайник, гарантийный талон, инструкция на русском языке
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
180x145x170
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х19
Вес, кг.
1.01

Описание товара Чайник электрический Supra KES-1884DP белый

Чайник электрический Supra KES-1884DP белый

Отзывы о товаре Чайник электрический Supra KES-1884DP белый




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
белый
Комплектация
чайник, гарантийный талон, инструкция на русском языке
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
180x145x170
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический Supra KES-1884DP белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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