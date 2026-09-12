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Чайник электрический StarWind SKG1779 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический StarWind SKG1779

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Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 7
Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 8
Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 9
Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 10
Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 11
Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 12
Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1700
Цвет
прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.55
  • Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 7
  • Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 8
  • Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 9
  • Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 10
  • Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 11
  • Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 12
  • Чайник электрический StarWind SKG1779 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702245
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1700
Цвет
прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.55
Размеры в упаковке, см
23х20х19
Вес, кг.
1.03

Описание товара Чайник электрический StarWind SKG1779

Стильный удобный электрический чайник. Обладает всем необходимым функционалом, может использоваться как домашних словиях, так офисах. Выполнен из качественных современных материалов.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKG1779




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1700
Цвет
прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.55
Описание
Стильный удобный электрический чайник. Обладает всем необходимым функционалом, может использоваться как домашних словиях, так офисах. Выполнен из качественных современных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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