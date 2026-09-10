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Чайник электрический Blackton Bt KT1702P White/Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Blackton Bt KT1702P White/Green

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Чайник электрический Blackton Bt KT1702P White/Green - фото 1
Чайник электрический Blackton Bt KT1702P White/Green - фото 2
Чайник электрический Blackton Bt KT1702P White/Green - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Blackton Bt KT1702P White/Green - фото 1
  • Чайник электрический Blackton Bt KT1702P White/Green - фото 2
  • Чайник электрический Blackton Bt KT1702P White/Green - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380659
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х17
Вес, г.
880

Описание товара Чайник электрический Blackton Bt KT1702P White/Green

Электрический чайник мощностью 1850-2200 Вт и объемом 1,7 литра. Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали. Съемный фильтр от накипи для удобной чистки. Большое окно со шкалой уровня воды. Отключение при закипании, снятии, отсутствии воды. Подставка с возможностью вращения чайника на 360°. Индикация включения. Отсек для хранения электрошнура. Корпус чайника выполнен из качественного пластика. Прибор работает от электросети 220-240 В, 50/60 Гц.

Отзывы о товаре Чайник электрический Blackton Bt KT1702P White/Green




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник мощностью 1850-2200 Вт и объемом 1,7 литра. Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали. Съемный фильтр от накипи для удобной чистки. Большое окно со шкалой уровня воды. Отключение при закипании, снятии, отсутствии воды. Подставка с возможностью вращения чайника на 360°. Индикация включения. Отсек для хранения электрошнура. Корпус чайника выполнен из качественного пластика. Прибор работает от электросети 220-240 В, 50/60 Гц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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