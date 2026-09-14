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Чайник Blackton Bt KT1706P Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник Blackton Bt KT1706P Черный

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Чайник Blackton Bt KT1706P Черный - фото 1
Чайник Blackton Bt KT1706P Черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
219 x 223 x 158 мм
  • Чайник Blackton Bt KT1706P Черный - фото 1
  • Чайник Blackton Bt KT1706P Черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735984
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
219 x 223 x 158 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х17
Вес, г.
885

Описание товара Чайник Blackton Bt KT1706P Черный

Электрочайник Blackton — это мощность 2200 Вт для быстрого кипячения воды, когда хочется горячего чая в считаные минуты. Вместительный объём 1,7 литра подойдёт для большой семьи или компании гостей. Благодаря компактному весу всего 0,81 кг чайник легко перемещать и мыть, а длина сетевого шнура 0,75 м даёт свободу размещения на кухне. Закрытый нагревательный элемент гарантирует лёгкую очистку от накипи, а лаконичный черный корпус из пластика украсит современный интерьер. Простой, надёжный и удобный — для тех, кто ценит функциональность без лишних деталей.

Отзывы о товаре Чайник Blackton Bt KT1706P Черный




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
219 x 223 x 158 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Blackton — это мощность 2200 Вт для быстрого кипячения воды, когда хочется горячего чая в считаные минуты. Вместительный объём 1,7 литра подойдёт для большой семьи или компании гостей. Благодаря компактному весу всего 0,81 кг чайник легко перемещать и мыть, а длина сетевого шнура 0,75 м даёт свободу размещения на кухне. Закрытый нагревательный элемент гарантирует лёгкую очистку от накипи, а лаконичный черный корпус из пластика украсит современный интерьер. Простой, надёжный и удобный — для тех, кто ценит функциональность без лишних деталей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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