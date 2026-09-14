Аэрогриль BQ GR2009 Черный
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль BQ GR2009 Черный
Аэрогриль BQ GR2009 черного цвета мощностью 1800 Вт поддерживает технологию Air Cycle. Она создает внутри камеры быструю циркуляцию горячего воздуха. Это обеспечивает равномерное прожаривание продуктов. Air Cycle позволяет готовить блюда с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Модель поддерживает 8 автоматических режимов работы. Аэрогриль совмещает в себе функции духовки, фритюрницы, гриля, шашлычницы. Также в устройстве можно сушить фрукты, овощи или разогревать пищу, как в микроволновке. Прибор получил камеру на 12 л. Этого объема хватит для приготовления еды на семью из 3-6 человек. В емкость поместится целая курица или большой кусок мяса. В оборудовании можно вручную устанавливать время готовки и температуру в диапазоне от 30° до 200° C. Это позволяет готовить блюда по любым рецептам. Аэрогриль BQ GR2009 поддерживает функцию автоматического вращения аксессуаров. Благодаря этой опции вертел и корзина будут автоматически вращаться для равномерной прожарки продуктов. Прибор оснащен таймером на 1440 минут. С его помощью вы сможете контролировать время приготовления. Отслеживать режим работы и температуру можно с помощью звукового сигнала и индикаторов на панели управления. Корпус имеет двойную изоляцию и защищен от поражения электрическим током. В конструкции есть смотровое окно для визуального контроля блюда. Корзину, поддон для жарки, решетку и шампур можно мыть в посудомоечной машине.
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Теги товара: с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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