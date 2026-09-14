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Аэрогриль BQ GR2009 Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль BQ GR2009 Черный

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Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 1
Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 2
Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 3
Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 4
Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 5
Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 6
Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 7
Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 8
Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 9
Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка 2 шт, поддон для капель, вращающаяся корзина, вертел, вращающийся держатель с шампурами, ручка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 1
  • Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 2
  • Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 3
  • Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 4
  • Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 5
  • Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 6
  • Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 7
  • Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 8
  • Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 9
  • Аэрогриль BQ GR2009 Черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735588
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка 2 шт, поддон для капель, вращающаяся корзина, вертел, вращающийся держатель с шампурами, ручка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
30
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
без чаши
Габариты (ШxВxГ), мм
322 x 371 x 376 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х37
Вес, кг.
8.79

Описание товара Аэрогриль BQ GR2009 Черный

Аэрогриль BQ GR2009 черного цвета мощностью 1800 Вт поддерживает технологию Air Cycle. Она создает внутри камеры быструю циркуляцию горячего воздуха. Это обеспечивает равномерное прожаривание продуктов. Air Cycle позволяет готовить блюда с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Модель поддерживает 8 автоматических режимов работы. Аэрогриль совмещает в себе функции духовки, фритюрницы, гриля, шашлычницы. Также в устройстве можно сушить фрукты, овощи или разогревать пищу, как в микроволновке. Прибор получил камеру на 12 л. Этого объема хватит для приготовления еды на семью из 3-6 человек. В емкость поместится целая курица или большой кусок мяса. В оборудовании можно вручную устанавливать время готовки и температуру в диапазоне от 30° до 200° C. Это позволяет готовить блюда по любым рецептам. Аэрогриль BQ GR2009 поддерживает функцию автоматического вращения аксессуаров. Благодаря этой опции вертел и корзина будут автоматически вращаться для равномерной прожарки продуктов. Прибор оснащен таймером на 1440 минут. С его помощью вы сможете контролировать время приготовления. Отслеживать режим работы и температуру можно с помощью звукового сигнала и индикаторов на панели управления. Корпус имеет двойную изоляцию и защищен от поражения электрическим током. В конструкции есть смотровое окно для визуального контроля блюда. Корзину, поддон для жарки, решетку и шампур можно мыть в посудомоечной машине.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BQ GR2009 Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка 2 шт, поддон для капель, вращающаяся корзина, вертел, вращающийся держатель с шампурами, ручка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
30
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
без чаши
Габариты (ШxВxГ), мм
322 x 371 x 376 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль BQ GR2009 черного цвета мощностью 1800 Вт поддерживает технологию Air Cycle. Она создает внутри камеры быструю циркуляцию горячего воздуха. Это обеспечивает равномерное прожаривание продуктов. Air Cycle позволяет готовить блюда с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Модель поддерживает 8 автоматических режимов работы. Аэрогриль совмещает в себе функции духовки, фритюрницы, гриля, шашлычницы. Также в устройстве можно сушить фрукты, овощи или разогревать пищу, как в микроволновке. Прибор получил камеру на 12 л. Этого объема хватит для приготовления еды на семью из 3-6 человек. В емкость поместится целая курица или большой кусок мяса. В оборудовании можно вручную устанавливать время готовки и температуру в диапазоне от 30° до 200° C. Это позволяет готовить блюда по любым рецептам. Аэрогриль BQ GR2009 поддерживает функцию автоматического вращения аксессуаров. Благодаря этой опции вертел и корзина будут автоматически вращаться для равномерной прожарки продуктов. Прибор оснащен таймером на 1440 минут. С его помощью вы сможете контролировать время приготовления. Отслеживать режим работы и температуру можно с помощью звукового сигнала и индикаторов на панели управления. Корпус имеет двойную изоляцию и защищен от поражения электрическим током. В конструкции есть смотровое окно для визуального контроля блюда. Корзину, поддон для жарки, решетку и шампур можно мыть в посудомоечной машине.


Теги товара: с тэном
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Отзывы


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