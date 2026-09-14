Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-18HN8_22Y комплект
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Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
52
Макс. производительность обогрева, кВт
5.57
Макс. производительность охлаждения, кВт
5.28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 261 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735155
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Характеристики
Бренд
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Набор крепежных элементов в комплекте (только для внутреннего блока), Пульт управления в комплекте, Фильтры очистки воздуха
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
52
Макс. уровень шума, дБ
30
Макс. производительность обогрева, кВт
5.57
Макс. производительность охлаждения, кВт
5.28
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
818
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1643
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (без вилки)
Ширина внешнего блока, см
76.5
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
30
Ширина внутреннего блока, см
96
Высота внутреннего блока, см
31
Глубина внутреннего блока, см
21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х61х40х34х31
Вес, кг.
52
Описание товара Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-18HN8_22Y комплект
On/off сплит-система Olimpio Edge – идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А». Кондиционер производит минимальный уровень шума – 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Прибор охлаждает воздух до заданной температуры в том месте, где находится пульт дистанционного управления. Расширенная гарантия на прибор – 5 лет.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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Бренд
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Набор крепежных элементов в комплекте (только для внутреннего блока), Пульт управления в комплекте, Фильтры очистки воздуха
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
52
Макс. уровень шума, дБ
30
Макс. производительность обогрева, кВт
5.57
Макс. производительность охлаждения, кВт
5.28
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
818
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1643
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (без вилки)
Ширина внешнего блока, см
76.5
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
30
Ширина внутреннего блока, см
96
Высота внутреннего блока, см
31
Глубина внутреннего блока, см
21.5
Страна производитель
Китай
On/off сплит-система Olimpio Edge – идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А». Кондиционер производит минимальный уровень шума – 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Прибор охлаждает воздух до заданной температуры в том месте, где находится пульт дистанционного управления. Расширенная гарантия на прибор – 5 лет.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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