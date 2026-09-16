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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект

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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 5
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
25
Макс. производительность обогрева, кВт
3
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.7
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 941 руб. 

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73 094 руб. 

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В наличии
Код товара: 735141
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект
76 941 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
25
Макс. уровень шума, дБ
50
Макс. производительность обогрева, кВт
3
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.7
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
680
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (без вилки)
Ширина внешнего блока, см
73.2
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
33
Ширина внутреннего блока, см
83
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х61х38х36х27
Вес, кг.
39

Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект

Сплит-система Electrolux EACS-I-09HEN Black N8-24Y – это современное и эффективное решение для создания комфортных условий в помещении площадью до 25 квадратных метров. Стильный черный корпус внутреннего блока и белый корпус внешнего блока придают устройству элегантный вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Эта модель обладает высоким классом энергоэффективности A++, что гарантирует экономичное потребление электроэнергии. Инверторная технология позволяет устройству быстро и эффективно охлаждать или обогревать помещение, а также работать в режимах осушения и вентиляции. Система ионизации воздуха обеспечивает комфортное и здоровое микроклимат, а автоматическая очистка и система самодиагностики облегчают процесс обслуживания устройства. Регулировка температуры с точностью до 1 градуса позволяет создать наиболее комфортные условия в помещении. Встроенный цифровой дисплей с подсветкой и индикаторы температуры обеспечивают удобство управления. Таймер на включение и отключение позволяет программировать работу устройства в соответствии с вашим распорядком дня. Сплит-система Electrolux EACS-I-09HEN Black N8-24Y оснащена системой фильтрации с генератором холодной плазмы, что обеспечивает очистку воздуха от пыли, бактерий и аллергенов. Мощность потребления составляет всего 1.4 кВт, а производительность при обогреве и охлаждении – 4.1 и 3.7 кВт соответственно. Уровень шума внешнего и внутреннего блока составляет 50 и 22 дБ, что делает работу устройства практически незаметной. Максимальная длина магистрали – 15 метров, что позволяет установить внешний блок на достаточном удалении от внутреннего.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
25
Макс. уровень шума, дБ
50
Макс. производительность обогрева, кВт
3
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.7
Развернуть
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
680
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (без вилки)
Ширина внешнего блока, см
73.2
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
33
Ширина внутреннего блока, см
83
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Сплит-система Electrolux EACS-I-09HEN Black N8-24Y – это современное и эффективное решение для создания комфортных условий в помещении площадью до 25 квадратных метров. Стильный черный корпус внутреннего блока и белый корпус внешнего блока придают устройству элегантный вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Эта модель обладает высоким классом энергоэффективности A++, что гарантирует экономичное потребление электроэнергии. Инверторная технология позволяет устройству быстро и эффективно охлаждать или обогревать помещение, а также работать в режимах осушения и вентиляции. Система ионизации воздуха обеспечивает комфортное и здоровое микроклимат, а автоматическая очистка и система самодиагностики облегчают процесс обслуживания устройства. Регулировка температуры с точностью до 1 градуса позволяет создать наиболее комфортные условия в помещении. Встроенный цифровой дисплей с подсветкой и индикаторы температуры обеспечивают удобство управления. Таймер на включение и отключение позволяет программировать работу устройства в соответствии с вашим распорядком дня. Сплит-система Electrolux EACS-I-09HEN Black N8-24Y оснащена системой фильтрации с генератором холодной плазмы, что обеспечивает очистку воздуха от пыли, бактерий и аллергенов. Мощность потребления составляет всего 1.4 кВт, а производительность при обогреве и охлаждении – 4.1 и 3.7 кВт соответственно. Уровень шума внешнего и внутреннего блока составляет 50 и 22 дБ, что делает работу устройства практически незаметной. Максимальная длина магистрали – 15 метров, что позволяет установить внешний блок на достаточном удалении от внутреннего.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 76941 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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