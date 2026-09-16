Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект
73 094 руб.
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Характеристики
Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-09HEN-BLACK/N8_24Y комплект
Сплит-система Electrolux EACS-I-09HEN Black N8-24Y – это современное и эффективное решение для создания комфортных условий в помещении площадью до 25 квадратных метров. Стильный черный корпус внутреннего блока и белый корпус внешнего блока придают устройству элегантный вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Эта модель обладает высоким классом энергоэффективности A++, что гарантирует экономичное потребление электроэнергии. Инверторная технология позволяет устройству быстро и эффективно охлаждать или обогревать помещение, а также работать в режимах осушения и вентиляции. Система ионизации воздуха обеспечивает комфортное и здоровое микроклимат, а автоматическая очистка и система самодиагностики облегчают процесс обслуживания устройства. Регулировка температуры с точностью до 1 градуса позволяет создать наиболее комфортные условия в помещении. Встроенный цифровой дисплей с подсветкой и индикаторы температуры обеспечивают удобство управления. Таймер на включение и отключение позволяет программировать работу устройства в соответствии с вашим распорядком дня. Сплит-система Electrolux EACS-I-09HEN Black N8-24Y оснащена системой фильтрации с генератором холодной плазмы, что обеспечивает очистку воздуха от пыли, бактерий и аллергенов. Мощность потребления составляет всего 1.4 кВт, а производительность при обогреве и охлаждении – 4.1 и 3.7 кВт соответственно. Уровень шума внешнего и внутреннего блока составляет 50 и 22 дБ, что делает работу устройства практически незаметной. Максимальная длина магистрали – 15 метров, что позволяет установить внешний блок на достаточном удалении от внутреннего.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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