Описание товара Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект

Electrolux EACS-18HSM/N8_2 — современная сплит-система из серии Smartline, сочетающая стильный минималистичный дизайн и расширенный функционал для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 52 м?. Белый корпус внутренних и наружных блоков гармонично вписывается в любой интерьер, а горизонтальное настенное размещение обеспечивает компактность и экономию пространства. Аккуратные линии и лаконичное оформление подчеркивают универсальность устройства, делая его незаметным элементом обстановки, который не отвлекает внимание, но при этом выполняет важную роль в обеспечении уюта и свежести воздуха. В данной модели реализован цифровой дисплей с подсветкой, благодаря которому все параметры работы отображаются четко и понятно. Индикаторы температуры, расположенные вблизи пульта, позволяют контролировать степень охлаждения или обогрева, а точная установка температуры с шагом в 1°C обеспечивает максимально индивидуальный подход к настройке микроклимата. Устройство поддерживает все необходимые режимы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция, что делает его универсальным решением для круглогодичного использования. Благодаря наличию режима Sleep эксплуатация кондиционера ночью становится максимально комфортной: уровень шума внутреннего блока снижен до 33 дБ, что практически неощутимо для слуха и не мешает отдыху. Интенсивное охлаждение позволяет быстро достичь желаемой температуры даже в самые жаркие дни, а функция автоматической очистки предотвращает скопление пыли и плесени на внутренних элементах, продлевая срок службы. Каталитический фильтр эффективно очищает воздух от загрязнений, создавая здоровую атмосферу в помещении. Самодиагностика обеспечивает своевременное выявление и устранение возможных неполадок, что значительно повышает надежность эксплуатации и снижает затраты на сервисное обслуживание. Важной особенностью сплит-системы является возможность дистанционного управления не только с помощью стандартного пульта, входящего в комплект, но и через мобильное приложение по Wi-Fi. Это позволяет настраивать параметры работы кондиционера из любой точки квартиры или даже находясь вне дома, что особенно удобно для занятых людей. Таймеры на включение и отключение дают возможность программировать запуск и остановку устройства по расписанию, что экономит электроэнергию и обеспечивает оптимальный климат к вашему приходу. Энергопотребление составляет 2,35 кВт, что соответствует классу энергоэффективности A (новое обозначение — D), обеспечивая баланс между производительностью и расходом электричества. Производительность при обогреве достигает 5,57 кВт, а при охлаждении — 5,28 кВт, что гарантирует быстрый и эффективный результат даже при значительных перепадах температур. Внешний блок способен работать при наружной температуре до ?7°C, сохраняя высокую эффективность даже в межсезонье. Монтаж предусматривает максимальный перепад высоты между блоками до 10 метров и длину магистрали до 25 метров, что расширяет возможности установки в помещениях с различной планировкой. В комплект поставки входят все необходимые элементы для монтажа: пульт дистанционного управления, набор крепежа, сетевой кабель с вилкой. Компактные размеры и оптимальный вес внешнего (22,8 кг) и внутреннего (30,3 кг) блоков упрощают процесс установки и обслуживания. Безопасность и долговечность эксплуатации обеспечиваются качественными материалами и продуманной конструкцией. Электропитание осуществляется от сети 220 В при частоте 50 Гц, что соответствует стандартам бытовых электросетей. Высота, ширина и глубина внутренних и внешних блоков позволяют разместить их даже в ограниченном пространстве, не нарушая эстетики помещения. Эта сплит-система станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание современного дизайна, функциональности и удобства управления. Надежная фильтрация воздуха, минимальный уровень шума, энергоэффективность и возможность управления по Wi-Fi делают ее подходящей для установки в квартирах, офисах и других жилых или рабочих пространствах. Благодаря продуманной конструкции и широкому набору функций создается комфортная атмосфера в любое время года.