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Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект

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Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 1
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 2
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 3
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 4
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 5
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 6
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 7
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 8
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 9
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 10
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 11
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 12
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
52
Макс. производительность обогрева, кВт
5.59
Макс. производительность охлаждения, кВт
5.28
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 1
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 2
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 3
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 4
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 5
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 6
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 7
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 8
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 9
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 10
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 11
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 12
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735149
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
пульт управления, набор крепежа, сетевой кабель с вилкой
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
52
Макс. уровень шума, дБ
33
Макс. производительность обогрева, кВт
5.59
Макс. производительность охлаждения, кВт
5.28
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1643
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
76.5
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
33.7
Ширина внутреннего блока, см
97
Высота внутреннего блока, см
32
Глубина внутреннего блока, см
22.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х61х41х34х31
Вес, кг.
52

Описание товара Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект

Electrolux EACS-18HSM/N8_2 — современная сплит-система из серии Smartline, сочетающая стильный минималистичный дизайн и расширенный функционал для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 52 м?. Белый корпус внутренних и наружных блоков гармонично вписывается в любой интерьер, а горизонтальное настенное размещение обеспечивает компактность и экономию пространства. Аккуратные линии и лаконичное оформление подчеркивают универсальность устройства, делая его незаметным элементом обстановки, который не отвлекает внимание, но при этом выполняет важную роль в обеспечении уюта и свежести воздуха. В данной модели реализован цифровой дисплей с подсветкой, благодаря которому все параметры работы отображаются четко и понятно. Индикаторы температуры, расположенные вблизи пульта, позволяют контролировать степень охлаждения или обогрева, а точная установка температуры с шагом в 1°C обеспечивает максимально индивидуальный подход к настройке микроклимата. Устройство поддерживает все необходимые режимы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция, что делает его универсальным решением для круглогодичного использования. Благодаря наличию режима Sleep эксплуатация кондиционера ночью становится максимально комфортной: уровень шума внутреннего блока снижен до 33 дБ, что практически неощутимо для слуха и не мешает отдыху. Интенсивное охлаждение позволяет быстро достичь желаемой температуры даже в самые жаркие дни, а функция автоматической очистки предотвращает скопление пыли и плесени на внутренних элементах, продлевая срок службы. Каталитический фильтр эффективно очищает воздух от загрязнений, создавая здоровую атмосферу в помещении. Самодиагностика обеспечивает своевременное выявление и устранение возможных неполадок, что значительно повышает надежность эксплуатации и снижает затраты на сервисное обслуживание. Важной особенностью сплит-системы является возможность дистанционного управления не только с помощью стандартного пульта, входящего в комплект, но и через мобильное приложение по Wi-Fi. Это позволяет настраивать параметры работы кондиционера из любой точки квартиры или даже находясь вне дома, что особенно удобно для занятых людей. Таймеры на включение и отключение дают возможность программировать запуск и остановку устройства по расписанию, что экономит электроэнергию и обеспечивает оптимальный климат к вашему приходу. Энергопотребление составляет 2,35 кВт, что соответствует классу энергоэффективности A (новое обозначение — D), обеспечивая баланс между производительностью и расходом электричества. Производительность при обогреве достигает 5,57 кВт, а при охлаждении — 5,28 кВт, что гарантирует быстрый и эффективный результат даже при значительных перепадах температур. Внешний блок способен работать при наружной температуре до ?7°C, сохраняя высокую эффективность даже в межсезонье. Монтаж предусматривает максимальный перепад высоты между блоками до 10 метров и длину магистрали до 25 метров, что расширяет возможности установки в помещениях с различной планировкой. В комплект поставки входят все необходимые элементы для монтажа: пульт дистанционного управления, набор крепежа, сетевой кабель с вилкой. Компактные размеры и оптимальный вес внешнего (22,8 кг) и внутреннего (30,3 кг) блоков упрощают процесс установки и обслуживания. Безопасность и долговечность эксплуатации обеспечиваются качественными материалами и продуманной конструкцией. Электропитание осуществляется от сети 220 В при частоте 50 Гц, что соответствует стандартам бытовых электросетей. Высота, ширина и глубина внутренних и внешних блоков позволяют разместить их даже в ограниченном пространстве, не нарушая эстетики помещения. Эта сплит-система станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание современного дизайна, функциональности и удобства управления. Надежная фильтрация воздуха, минимальный уровень шума, энергоэффективность и возможность управления по Wi-Fi делают ее подходящей для установки в квартирах, офисах и других жилых или рабочих пространствах. Благодаря продуманной конструкции и широкому набору функций создается комфортная атмосфера в любое время года.

Отзывы о товаре Сплит-система Electrolux Smartline EACS-18HSM/N8_V2 комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
пульт управления, набор крепежа, сетевой кабель с вилкой
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
52
Макс. уровень шума, дБ
33
Макс. производительность обогрева, кВт
5.59
Макс. производительность охлаждения, кВт
5.28
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1643
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
76.5
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
33.7
Ширина внутреннего блока, см
97
Высота внутреннего блока, см
32
Глубина внутреннего блока, см
22.8
Страна производитель
Китай
Описание
Electrolux EACS-18HSM/N8_2 — современная сплит-система из серии Smartline, сочетающая стильный минималистичный дизайн и расширенный функционал для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 52 м?. Белый корпус внутренних и наружных блоков гармонично вписывается в любой интерьер, а горизонтальное настенное размещение обеспечивает компактность и экономию пространства. Аккуратные линии и лаконичное оформление подчеркивают универсальность устройства, делая его незаметным элементом обстановки, который не отвлекает внимание, но при этом выполняет важную роль в обеспечении уюта и свежести воздуха. В данной модели реализован цифровой дисплей с подсветкой, благодаря которому все параметры работы отображаются четко и понятно. Индикаторы температуры, расположенные вблизи пульта, позволяют контролировать степень охлаждения или обогрева, а точная установка температуры с шагом в 1°C обеспечивает максимально индивидуальный подход к настройке микроклимата. Устройство поддерживает все необходимые режимы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция, что делает его универсальным решением для круглогодичного использования. Благодаря наличию режима Sleep эксплуатация кондиционера ночью становится максимально комфортной: уровень шума внутреннего блока снижен до 33 дБ, что практически неощутимо для слуха и не мешает отдыху. Интенсивное охлаждение позволяет быстро достичь желаемой температуры даже в самые жаркие дни, а функция автоматической очистки предотвращает скопление пыли и плесени на внутренних элементах, продлевая срок службы. Каталитический фильтр эффективно очищает воздух от загрязнений, создавая здоровую атмосферу в помещении. Самодиагностика обеспечивает своевременное выявление и устранение возможных неполадок, что значительно повышает надежность эксплуатации и снижает затраты на сервисное обслуживание. Важной особенностью сплит-системы является возможность дистанционного управления не только с помощью стандартного пульта, входящего в комплект, но и через мобильное приложение по Wi-Fi. Это позволяет настраивать параметры работы кондиционера из любой точки квартиры или даже находясь вне дома, что особенно удобно для занятых людей. Таймеры на включение и отключение дают возможность программировать запуск и остановку устройства по расписанию, что экономит электроэнергию и обеспечивает оптимальный климат к вашему приходу. Энергопотребление составляет 2,35 кВт, что соответствует классу энергоэффективности A (новое обозначение — D), обеспечивая баланс между производительностью и расходом электричества. Производительность при обогреве достигает 5,57 кВт, а при охлаждении — 5,28 кВт, что гарантирует быстрый и эффективный результат даже при значительных перепадах температур. Внешний блок способен работать при наружной температуре до ?7°C, сохраняя высокую эффективность даже в межсезонье. Монтаж предусматривает максимальный перепад высоты между блоками до 10 метров и длину магистрали до 25 метров, что расширяет возможности установки в помещениях с различной планировкой. В комплект поставки входят все необходимые элементы для монтажа: пульт дистанционного управления, набор крепежа, сетевой кабель с вилкой. Компактные размеры и оптимальный вес внешнего (22,8 кг) и внутреннего (30,3 кг) блоков упрощают процесс установки и обслуживания. Безопасность и долговечность эксплуатации обеспечиваются качественными материалами и продуманной конструкцией. Электропитание осуществляется от сети 220 В при частоте 50 Гц, что соответствует стандартам бытовых электросетей. Высота, ширина и глубина внутренних и внешних блоков позволяют разместить их даже в ограниченном пространстве, не нарушая эстетики помещения. Эта сплит-система станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание современного дизайна, функциональности и удобства управления. Надежная фильтрация воздуха, минимальный уровень шума, энергоэффективность и возможность управления по Wi-Fi делают ее подходящей для установки в квартирах, офисах и других жилых или рабочих пространствах. Благодаря продуманной конструкции и широкому набору функций создается комфортная атмосфера в любое время года.
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