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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект

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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 5
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 6
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 7
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
50
Макс. производительность обогрева, кВт
1.1
Макс. производительность охлаждения, кВт
1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 6
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 7
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 441 руб. 

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В наличии
Код товара: 735145
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект
105 441 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
50
Макс. уровень шума, дБ
26
Макс. производительность обогрева, кВт
1.1
Макс. производительность охлаждения, кВт
1
Количество скоростей воздушного потока
7
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
2300
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
87.3
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
37.6
Ширина внутреннего блока, см
99
Высота внутреннего блока, см
31
Глубина внутреннего блока, см
22.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х61х43х39х29
Вес, кг.
55

Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект

Инверторная сплит-система Electrolux Enterprise Super DC — это высококачественное и функциональное решение для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 50 м?. Белый цвет корпуса внешнего и внутреннего блоков придает устройству строгость и лаконичность, позволяя ему гармонично вписаться в любой интерьер. Настенный монтаж и горизонтальная установка обеспечивают оптимальное распределение воздуха, обеспечивая равномерное охлаждение или обогрев помещения. Сплит-система оснащена инверторной технологией, которая обеспечивает стабильную работу устройства и экономию электроэнергии. Класс энергоэффективности A++ говорит о высокой энергоэффективности устройства. Самодиагностика позволяет своевременно обнаружить и устранить возможные неисправности, а автоматическая очистка и разморозка обеспечивают долговечность и надежность работы. Сплит-система оснащена цифровым дисплеем с подсветкой, который позволяет легко контролировать и регулировать температуру в помещении с точностью до 1 °C. Управление осуществляется с помощью удобного дистанционного пульта, а также есть возможность установки реального времени и таймера на включение и отключение. Особенностью данной модели является наличие семи ступеней очистки воздуха. Система фильтрации включает антиклещевой, антибактериальный, биологический фильтры, фильтр с ионами серебра Silver Ion, катехиновый, каталитический и фотокаталитический фильтры. Такое обилие фильтров обеспечивает не только комфортную температуру, но и чистый, здоровый воздух в помещении.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
50
Макс. уровень шума, дБ
26
Макс. производительность обогрева, кВт
1.1
Макс. производительность охлаждения, кВт
1
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
7
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
2300
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
87.3
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
37.6
Ширина внутреннего блока, см
99
Высота внутреннего блока, см
31
Глубина внутреннего блока, см
22.2
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторная сплит-система Electrolux Enterprise Super DC — это высококачественное и функциональное решение для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 50 м?. Белый цвет корпуса внешнего и внутреннего блоков придает устройству строгость и лаконичность, позволяя ему гармонично вписаться в любой интерьер. Настенный монтаж и горизонтальная установка обеспечивают оптимальное распределение воздуха, обеспечивая равномерное охлаждение или обогрев помещения. Сплит-система оснащена инверторной технологией, которая обеспечивает стабильную работу устройства и экономию электроэнергии. Класс энергоэффективности A++ говорит о высокой энергоэффективности устройства. Самодиагностика позволяет своевременно обнаружить и устранить возможные неисправности, а автоматическая очистка и разморозка обеспечивают долговечность и надежность работы. Сплит-система оснащена цифровым дисплеем с подсветкой, который позволяет легко контролировать и регулировать температуру в помещении с точностью до 1 °C. Управление осуществляется с помощью удобного дистанционного пульта, а также есть возможность установки реального времени и таймера на включение и отключение. Особенностью данной модели является наличие семи ступеней очистки воздуха. Система фильтрации включает антиклещевой, антибактериальный, биологический фильтры, фильтр с ионами серебра Silver Ion, катехиновый, каталитический и фотокаталитический фильтры. Такое обилие фильтров обеспечивает не только комфортную температуру, но и чистый, здоровый воздух в помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-18HEN-WHITE/N8_24Y комплект - купить по цене 105441 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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