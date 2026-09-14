Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект

Тепловые насосы Electrolux серии Enterprise Super DC– новое слово в кондиционировании. Высокая энергоэффективность А+++ в стильном исполнении, передовые инновационные технологии для создания комфортного и здорового микроклимата в доме, и увеличенная надежность. Тепловой насос Electrolux серии Enterprise Super DC – это оптимальное сочетание широкого функционала и стильного исполнения.Внутренний блок устройства выполнен в элегантном премиум-дизайн корпусе. Модели представлены в двух классических цветовых вариантах: матовом черно-графитовом и матовом белом. Лаконичность строгой геометрической формы подчеркнута серебристыми деталями. Исполнение фронтальной панели с эффектом плиссе формирует игру цвета из графитового в черный, в зависимости от освещения.В приборах использованы передовые современные технологии, обеспечивающие работу на обогрев даже при -25 ?С, а на охлаждение до+50 ?С, при этом гарантирован высочайший класс энергоэффективности – SEER A+++/SCOP A+++.Enterprise Super DC Inverter – забота о комфортном и безопасном микроклимате. Предусмотрена всесторонняя защита от пыли, вирусов и бактерий. Модели оснащены улучшенной системой очистки и стерилизации воздуха Duo Guard, которая объединяет в себе УФ-обеззараживание и технологию плазменной очистки для устранения бактерий и вирусов не только на теплообменнике сплит-системы, но и на предметах в помещении. Для создания полезного и здорового микроклимата воздуха предусмотрена шестиступенчатая система фильтрации. Данная система способна эффективно удалять пыль, формальдегидные соединения, 99,9% вирусов и бактерий, а также нейтрализовать неприятные запахи, обеспечивая чистоту и свежесть воздуха.Для поддержания комфортного уровня влажности в помещении в летний период в устройстве применена технология Smart Humiditу – интеллектуальное управление влажностью с возможность выбора процента влажности в комфортном диапазоне от 40 до 80% в режиме охлаждения и 30 - 70% в режиме осушения.За равномерное распределение воздуха по всему периметру помещения без переохлаждения и резкого обдува отвечает встроенный режим 4D-потока, а также 7 скоростей вентилятора. Высокое качество и надежность серии тепловых насосов подтверждается 5-летней гарантией. Модели 2024года совместимы с Блоком приточно-вытяжным FA-30 для подачи свежего воздуха.Тепловые насосы Electrolux серии Enterprise Super DC - комфорт класса А+++ в совершенном исполнении.