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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект

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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 5
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 6
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 7
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
36
Макс. производительность обогрева, кВт
4.9
Макс. производительность охлаждения, кВт
4.5
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 6
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 7
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 591 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735142
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
36
Макс. уровень шума, дБ
52
Макс. производительность обогрева, кВт
4.9
Макс. производительность охлаждения, кВт
4.5
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
720
Количество скоростей воздушного потока
7
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1800
Напряжение электропитания, В
230
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
80.2
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
35
Ширина внутреннего блока, см
83
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х62х40х36х27
Вес, кг.
44

Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект

Тепловые насосы Electrolux серии Enterprise Super DC– новое слово в кондиционировании. Высокая энергоэффективность А+++ в стильном исполнении, передовые инновационные технологии для создания комфортного и здорового микроклимата в доме, и увеличенная надежность. Тепловой насос Electrolux серии Enterprise Super DC – это оптимальное сочетание широкого функционала и стильного исполнения.Внутренний блок устройства выполнен в элегантном премиум-дизайн корпусе. Модели представлены в двух классических цветовых вариантах: матовом черно-графитовом и матовом белом. Лаконичность строгой геометрической формы подчеркнута серебристыми деталями. Исполнение фронтальной панели с эффектом плиссе формирует игру цвета из графитового в черный, в зависимости от освещения.В приборах использованы передовые современные технологии, обеспечивающие работу на обогрев даже при -25 ?С, а на охлаждение до+50 ?С, при этом гарантирован высочайший класс энергоэффективности – SEER A+++/SCOP A+++.Enterprise Super DC Inverter – забота о комфортном и безопасном микроклимате. Предусмотрена всесторонняя защита от пыли, вирусов и бактерий. Модели оснащены улучшенной системой очистки и стерилизации воздуха Duo Guard, которая объединяет в себе УФ-обеззараживание и технологию плазменной очистки для устранения бактерий и вирусов не только на теплообменнике сплит-системы, но и на предметах в помещении. Для создания полезного и здорового микроклимата воздуха предусмотрена шестиступенчатая система фильтрации. Данная система способна эффективно удалять пыль, формальдегидные соединения, 99,9% вирусов и бактерий, а также нейтрализовать неприятные запахи, обеспечивая чистоту и свежесть воздуха.Для поддержания комфортного уровня влажности в помещении в летний период в устройстве применена технология Smart Humiditу – интеллектуальное управление влажностью с возможность выбора процента влажности в комфортном диапазоне от 40 до 80% в режиме охлаждения и 30 - 70% в режиме осушения.За равномерное распределение воздуха по всему периметру помещения без переохлаждения и резкого обдува отвечает встроенный режим 4D-потока, а также 7 скоростей вентилятора. Высокое качество и надежность серии тепловых насосов подтверждается 5-летней гарантией. Модели 2024года совместимы с Блоком приточно-вытяжным FA-30 для подачи свежего воздуха.Тепловые насосы Electrolux серии Enterprise Super DC - комфорт класса А+++ в совершенном исполнении.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-WHITE/N8_24Y комплект




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
36
Макс. уровень шума, дБ
52
Макс. производительность обогрева, кВт
4.9
Макс. производительность охлаждения, кВт
4.5
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
720
Количество скоростей воздушного потока
7
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1800
Напряжение электропитания, В
230
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
80.2
Высота внешнего блока, см
55.5
Глубина внешнего блока, см
35
Ширина внутреннего блока, см
83
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловые насосы Electrolux серии Enterprise Super DC– новое слово в кондиционировании. Высокая энергоэффективность А+++ в стильном исполнении, передовые инновационные технологии для создания комфортного и здорового микроклимата в доме, и увеличенная надежность. Тепловой насос Electrolux серии Enterprise Super DC – это оптимальное сочетание широкого функционала и стильного исполнения.Внутренний блок устройства выполнен в элегантном премиум-дизайн корпусе. Модели представлены в двух классических цветовых вариантах: матовом черно-графитовом и матовом белом. Лаконичность строгой геометрической формы подчеркнута серебристыми деталями. Исполнение фронтальной панели с эффектом плиссе формирует игру цвета из графитового в черный, в зависимости от освещения.В приборах использованы передовые современные технологии, обеспечивающие работу на обогрев даже при -25 ?С, а на охлаждение до+50 ?С, при этом гарантирован высочайший класс энергоэффективности – SEER A+++/SCOP A+++.Enterprise Super DC Inverter – забота о комфортном и безопасном микроклимате. Предусмотрена всесторонняя защита от пыли, вирусов и бактерий. Модели оснащены улучшенной системой очистки и стерилизации воздуха Duo Guard, которая объединяет в себе УФ-обеззараживание и технологию плазменной очистки для устранения бактерий и вирусов не только на теплообменнике сплит-системы, но и на предметах в помещении. Для создания полезного и здорового микроклимата воздуха предусмотрена шестиступенчатая система фильтрации. Данная система способна эффективно удалять пыль, формальдегидные соединения, 99,9% вирусов и бактерий, а также нейтрализовать неприятные запахи, обеспечивая чистоту и свежесть воздуха.Для поддержания комфортного уровня влажности в помещении в летний период в устройстве применена технология Smart Humiditу – интеллектуальное управление влажностью с возможность выбора процента влажности в комфортном диапазоне от 40 до 80% в режиме охлаждения и 30 - 70% в режиме осушения.За равномерное распределение воздуха по всему периметру помещения без переохлаждения и резкого обдува отвечает встроенный режим 4D-потока, а также 7 скоростей вентилятора. Высокое качество и надежность серии тепловых насосов подтверждается 5-летней гарантией. Модели 2024года совместимы с Блоком приточно-вытяжным FA-30 для подачи свежего воздуха.Тепловые насосы Electrolux серии Enterprise Super DC - комфорт класса А+++ в совершенном исполнении.
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Отзывы


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