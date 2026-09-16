Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект
81 216 руб.
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Характеристики
Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y комплект
Инверторная сплит-система ElectroluxEACS/I-12HEN-BLACK/N8_24Y из серии Enterprise Super DC Inverter — это современное решение для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 35 м?. Выполненная в стильном графитовом цвете, она гармонично вписывается в любой интерьер. Внешний блок, выполненный в белом цвете, обладает компактными размерами, что делает его установку удобной и незаметной. Система оснащена цифровым дисплеем с подсветкой, обеспечивающим удобство управления и контроля за параметрами работы. Модель поддерживает широкий спектр режимов работы, таких как охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Инверторная технология обеспечивает плавное регулирование мощности, что позволяет достичь высокой энергоэффективности класса A+++. Режимы Sleep и Турбо-режим предоставляют дополнительные возможности для комфортного использования в любое время суток. Интенсивное охлаждение позволяет быстро достичь желаемой температуры. Особое внимание уделено качеству воздуха: система оснащена функцией ионизации cold plasma и многоступенчатой системой фильтрации, включающей антиклещевой, антибактериальный, биологический фильтры, а также фильтры с ионами серебра и катехиновый фильтр. Это обеспечивает здоровую атмосферу в помещении, очищая воздух от пыли и аллергенов. Самодиагностика и автоматическая разморозка делают эксплуатацию устройства максимально удобной и безопасной. Система управляется дистанционно с помощью пульта, входящего в комплект. Таймер позволяет программировать включение и отключение, что делает использование еще более удобным. Уровень шума внутреннего блока составляет всего 24 дБ, что обеспечивает тихую работу и комфортное пребывание в помещении. Максимальная длина магистрали до 15 метров и перепад высоты до 10 метров позволяют гибко подходить к размещению блоков.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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