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Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект

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Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 5
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 6
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 7
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
50
Макс. производительность обогрева, кВт
5.6
Макс. производительность охлаждения, кВт
5.9
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 6
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 7
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 691 руб. 

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95 656 руб. 

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В наличии
Код товара: 735133
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект
100 691 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
инструкция по эксплуатации,набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
50
Макс. уровень шума, дБ
31
Макс. производительность обогрева, кВт
5.6
Макс. производительность охлаждения, кВт
5.9
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
950
Количество скоростей воздушного потока
5
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
2100
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
78.5
Высота внешнего блока, см
54.8
Глубина внешнего блока, см
28.1
Ширина внутреннего блока, см
99
Высота внутреннего блока, см
31
Глубина внутреннего блока, см
22.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х61х39х37х32
Вес, кг.
45

Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект

Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-18HIX/N8 Black воплощает в себе изысканный стиль и передовые технологии, создавая комфортную атмосферу в вашем доме. Ее элегантный черный корпус гармонично вписывается в любой интерьер, придавая ему нотку современности и изысканности. Устройство оснащено инверторным компрессором, который обеспечивает тихую работу и экономичное потребление энергии, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и заботится об экологии. Функция автоматического поддержания температуры позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в помещении, а режим осушения воздуха помогает избавиться от излишней влаги, создавая свежесть и уют. Специальный ночной режим обеспечивает комфортные условия для сна, снижая уровень шума и плавно регулируя температуру. Особое внимание уделено качеству воздуха: система оснащена функцией ионизации cold plasma и многоступенчатой системой фильтрации, включающей каталитический, промываемый и угольный фильтр ActiveCARBON, а также систему Vitamin C. Это обеспечивает здоровую защиту в помещении, поскольку воздух в помещении очищен от пыли и аллергенов. Самодиагностика и автоматическая разморозка делают эксплуатацию устройства максимально удобной и безопасной. Система управляется дистанционно с помощью пульта, входящего в комплект. Таймер позволяет программировать включение и отключение, что делает использование еще более удобным. Уровень шума внутреннего блока составляет всего 31 дБ, что обеспечивает тихую работу и комфортное пребывание в помещении. Максимальная длина магистрали до 20 метров и перепад высоты до 10 метров позволяют гибко подходить к размещению блоков.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
инструкция по эксплуатации,набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
50
Макс. уровень шума, дБ
31
Макс. производительность обогрева, кВт
5.6
Макс. производительность охлаждения, кВт
5.9
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
950
Количество скоростей воздушного потока
5
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
2100
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
78.5
Высота внешнего блока, см
54.8
Глубина внешнего блока, см
28.1
Ширина внутреннего блока, см
99
Высота внутреннего блока, см
31
Глубина внутреннего блока, см
22.2
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-18HIX/N8 Black воплощает в себе изысканный стиль и передовые технологии, создавая комфортную атмосферу в вашем доме. Ее элегантный черный корпус гармонично вписывается в любой интерьер, придавая ему нотку современности и изысканности. Устройство оснащено инверторным компрессором, который обеспечивает тихую работу и экономичное потребление энергии, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и заботится об экологии. Функция автоматического поддержания температуры позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в помещении, а режим осушения воздуха помогает избавиться от излишней влаги, создавая свежесть и уют. Специальный ночной режим обеспечивает комфортные условия для сна, снижая уровень шума и плавно регулируя температуру. Особое внимание уделено качеству воздуха: система оснащена функцией ионизации cold plasma и многоступенчатой системой фильтрации, включающей каталитический, промываемый и угольный фильтр ActiveCARBON, а также систему Vitamin C. Это обеспечивает здоровую защиту в помещении, поскольку воздух в помещении очищен от пыли и аллергенов. Самодиагностика и автоматическая разморозка делают эксплуатацию устройства максимально удобной и безопасной. Система управляется дистанционно с помощью пульта, входящего в комплект. Таймер позволяет программировать включение и отключение, что делает использование еще более удобным. Уровень шума внутреннего блока составляет всего 31 дБ, что обеспечивает тихую работу и комфортное пребывание в помещении. Максимальная длина магистрали до 20 метров и перепад высоты до 10 метров позволяют гибко подходить к размещению блоков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-18HIX-BLACK/N8 комплект - стоимость товара 100691 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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