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Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект

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Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 5
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 6
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 7
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 8
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 9
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
4.1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 6
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 7
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 8
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 9
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 541 руб. 

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В наличии
Код товара: 735135
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект
65 541 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
инструкция по эксплуатации,набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. уровень шума, дБ
26
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
4.1
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
650
Количество скоростей воздушного потока
5
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1550
Напряжение электропитания, В
240
Ширина внешнего блока, см
70.8
Высота внешнего блока, см
53
Глубина внешнего блока, см
25.8
Ширина внутреннего блока, см
76
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х58х37х33х29
Вес, кг.
38

Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект

Сплит-система Electrolux Onix Super DC EACS-I-12HIX Black N8 — это надежное и эффективное решение для создания комфортной температуры в помещениях площадью до 35 кв.м. Он выполненный в стильном белом цвете, который идеально впишется в любой интерьер. Модель отличается высоким классом энергоэффективности A+++, что гарантирует экономичное потребление электроэнергии. Инверторная технология обеспечивает плавную и точную регулировку мощности, благодаря чему обеспечивается быстрое достижение заданной температуры и ее стабильное поддержание с минимальными колебаниями. Сплит-система оснащена режимами охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции, что позволяет использовать ее круглый год. Режим Sleep обеспечивает более комфортные условия для сна, автоматически подстраивая температуру и уровень шума. Интенсивное охлаждение позволяет быстро снизить температуру в помещении в жаркий день, а ионизация воздуха улучшает его качество, обогащая его полезными отрицательно заряженными ионами. Управление осуществляется дистанционно с помощью мобильного приложения по Wi-Fi, что позволяет настроить работу даже находясь вдали от дома. Цифровой дисплей с подсветкой позволяет легко отслеживать текущие параметры работы кондиционера. Также есть таймер на включение и отключение, что позволяет автоматизировать работу. Прибор оснащен системой фильтрации, включающей каталитический, промываемый воздушный и угольный фильтры, которые эффективно удаляют из воздуха пыль, аллергены и неприятные запахи. Автоматическая очистка и самодиагностика обеспечивают легкость в обслуживании и долгую работу без сбоев.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
инструкция по эксплуатации,набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. уровень шума, дБ
26
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
4.1
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
650
Количество скоростей воздушного потока
5
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1550
Напряжение электропитания, В
240
Ширина внешнего блока, см
70.8
Высота внешнего блока, см
53
Глубина внешнего блока, см
25.8
Ширина внутреннего блока, см
76
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20.1
Страна производитель
Китай
Описание
Сплит-система Electrolux Onix Super DC EACS-I-12HIX Black N8 — это надежное и эффективное решение для создания комфортной температуры в помещениях площадью до 35 кв.м. Он выполненный в стильном белом цвете, который идеально впишется в любой интерьер. Модель отличается высоким классом энергоэффективности A+++, что гарантирует экономичное потребление электроэнергии. Инверторная технология обеспечивает плавную и точную регулировку мощности, благодаря чему обеспечивается быстрое достижение заданной температуры и ее стабильное поддержание с минимальными колебаниями. Сплит-система оснащена режимами охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции, что позволяет использовать ее круглый год. Режим Sleep обеспечивает более комфортные условия для сна, автоматически подстраивая температуру и уровень шума. Интенсивное охлаждение позволяет быстро снизить температуру в помещении в жаркий день, а ионизация воздуха улучшает его качество, обогащая его полезными отрицательно заряженными ионами. Управление осуществляется дистанционно с помощью мобильного приложения по Wi-Fi, что позволяет настроить работу даже находясь вдали от дома. Цифровой дисплей с подсветкой позволяет легко отслеживать текущие параметры работы кондиционера. Также есть таймер на включение и отключение, что позволяет автоматизировать работу. Прибор оснащен системой фильтрации, включающей каталитический, промываемый воздушный и угольный фильтры, которые эффективно удаляют из воздуха пыль, аллергены и неприятные запахи. Автоматическая очистка и самодиагностика обеспечивают легкость в обслуживании и долгую работу без сбоев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 комплект - стоимость товара 65541 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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