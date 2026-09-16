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Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект)

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Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 1
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 2
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 3
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 4
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 5
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 6
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 7
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 8
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
серый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
27
Макс. производительность обогрева, кВт
2.93
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.73
Количество скоростей воздушного потока
6
Режим вентиляции
да
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 6
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 7
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 8
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 441 руб. 

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64 069 руб. 

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В наличии
Код товара: 735131
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Загружаем...
Добавить в корзину
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект)
67 441 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
серый
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
27
Макс. уровень шума, дБ
18
Макс. производительность обогрева, кВт
2.93
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.73
Количество скоростей воздушного потока
6
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Класс энергоэффективности
A+++
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
689
Ширина внешнего блока, см
80
Высота внешнего блока, см
55
Глубина внешнего блока, см
31
Ширина внутреннего блока, см
96
Высота внутреннего блока, см
31
Глубина внутреннего блока, см
19.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х55х32х31х20
Вес, кг.
43.2

Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект)

Сплит-система Electrolux EACS/I-10HFA/N8_V2 сочетает инверторную технологию Super DC Inverter с уникальной функцией подачи приточного воздуха через выдвижной клапан внутреннего блока, что расширяет возможности вентиляции. Модель рассчитана на площадь до 27 м? и обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев при минимальном уровне шума – всего 18 дБ. Основные характеристики и функции Инверторное управление поддерживает заданную температуру с высокой точностью и экономит электроэнергию, класс энергоэффективности A++ подтверждает значительную экономию по сравнению с традиционными системами. Мощность охлаждения 2,72 кВт и обогрева 2,92 кВт обеспечивает комфорт в широком диапазоне температур: минимальная температура работы на охлаждение -15 °C, на обогрев – -20 °C, что выгодно при эксплуатации в холодное время года. Уровень шума внутреннего блока всего 18 дБ создаёт комфортную атмосферу, особенно в офисных помещениях. Максимальный воздухообмен достигает 660 м?/ч, способствуя эффективному распределению воздуха. Преимущества и дополнительные возможности Специальное отверстие с автоматическим клапаном для приточного воздуха, которое регулирует поток и предотвращает его поступление при отключении функции; Двойной автосвинг с многоуровневым управлением жалюзи по вертикали и горизонтали – это позволяет направить воздух в нужную зону помещения; Режим Турбо обеспечивает быстрое охлаждение или нагрев, что ускоряет достижение желаемой температуры; Таймер и функция авторестарта после отключения питания гарантируют удобство использования и надёжность; Пульт с подсветкой и температурным датчиком I Feel оптимизирует работу кондиционера согласно реальным условиям в зоне пользователя; Система фильтрации состоит из стандартного фильтра для пыли и HEPA-фильтра для дополнительной очистки приточного воздуха; Режимы защиты: предварительный подогрев, автоматическое размораживание, защита от сквозняков и шумозащита наружного блока с шумоизоляцией; Покрытие теплообменника Golden Fin предотвращает коррозию и продлевает срок службы оборудования; Подключение дренажа с двух сторон упрощает монтаж и техническое обслуживание; Опционально доступен модуль Wi-Fi для онлайн-управления.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
серый
Комплектация
набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
27
Макс. уровень шума, дБ
18
Макс. производительность обогрева, кВт
2.93
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.73
Количество скоростей воздушного потока
6
Режим обогрева
Да
Развернуть
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Класс энергоэффективности
A+++
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
689
Ширина внешнего блока, см
80
Высота внешнего блока, см
55
Глубина внешнего блока, см
31
Ширина внутреннего блока, см
96
Высота внутреннего блока, см
31
Глубина внутреннего блока, см
19.8
Страна производитель
Китай
Описание
Сплит-система Electrolux EACS/I-10HFA/N8_V2 сочетает инверторную технологию Super DC Inverter с уникальной функцией подачи приточного воздуха через выдвижной клапан внутреннего блока, что расширяет возможности вентиляции. Модель рассчитана на площадь до 27 м? и обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев при минимальном уровне шума – всего 18 дБ. Основные характеристики и функции Инверторное управление поддерживает заданную температуру с высокой точностью и экономит электроэнергию, класс энергоэффективности A++ подтверждает значительную экономию по сравнению с традиционными системами. Мощность охлаждения 2,72 кВт и обогрева 2,92 кВт обеспечивает комфорт в широком диапазоне температур: минимальная температура работы на охлаждение -15 °C, на обогрев – -20 °C, что выгодно при эксплуатации в холодное время года. Уровень шума внутреннего блока всего 18 дБ создаёт комфортную атмосферу, особенно в офисных помещениях. Максимальный воздухообмен достигает 660 м?/ч, способствуя эффективному распределению воздуха. Преимущества и дополнительные возможности Специальное отверстие с автоматическим клапаном для приточного воздуха, которое регулирует поток и предотвращает его поступление при отключении функции; Двойной автосвинг с многоуровневым управлением жалюзи по вертикали и горизонтали – это позволяет направить воздух в нужную зону помещения; Режим Турбо обеспечивает быстрое охлаждение или нагрев, что ускоряет достижение желаемой температуры; Таймер и функция авторестарта после отключения питания гарантируют удобство использования и надёжность; Пульт с подсветкой и температурным датчиком I Feel оптимизирует работу кондиционера согласно реальным условиям в зоне пользователя; Система фильтрации состоит из стандартного фильтра для пыли и HEPA-фильтра для дополнительной очистки приточного воздуха; Режимы защиты: предварительный подогрев, автоматическое размораживание, защита от сквозняков и шумозащита наружного блока с шумоизоляцией; Покрытие теплообменника Golden Fin предотвращает коррозию и продлевает срок службы оборудования; Подключение дренажа с двух сторон упрощает монтаж и техническое обслуживание; Опционально доступен модуль Wi-Fi для онлайн-управления.
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Отзывы


Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-10HFA/N8_V2 (комплект) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 67441 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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