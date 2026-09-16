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Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект

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Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 5
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 6
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 7
Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
пульт управления набор крепежа
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
серебристый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. производительность обогрева, кВт
3.89
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.62
Количество скоростей воздушного потока
6
Режим вентиляции
да
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 6
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 7
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 091 руб. 

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В наличии
Код товара: 735151
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект
74 091 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
пульт управления набор крепежа
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
серебристый
Комплектация
пульт управления, набор крепежа, сетевой кабель с вилкой
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. уровень шума, дБ
18
Макс. производительность обогрева, кВт
3.89
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.62
Количество скоростей воздушного потока
6
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A++
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1950
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
79.5
Высота внешнего блока, см
54.9
Глубина внешнего блока, см
30.5
Ширина внутреннего блока, см
96
Высота внутреннего блока, см
31
Глубина внутреннего блока, см
19.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.39х0.36х0.33х0.29
Вес, кг.
43

Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект

Сплит-система Electrolux EACS/I-13HFA/N8_2 из серии Crystal Air Super DC — это бытовое устройство, которое станет идеальным решением для создания комфортного климата в вашем доме. Элегантный серебристый дизайн внутреннего блока гармонично впишется в любой интерьер, а белый корпус внешнего блока обеспечит нейтральное внешнее оформление. Удобное дистанционное управление с использованием мобильного приложения по Wi-Fi позволяет настраивать параметры работы устройства в любой момент, а цифровой дисплей с подсветкой и индикаторами температуры предоставляет всю необходимую информацию о текущих настройках. Модель предлагает широкий набор функций, включая охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию, что делает ее универсальным решением для любого времени года. Инверторная технология обеспечивает экономичное потребление энергии, что подтверждается классом энергоэффективности A+++. Уровень шума внутреннего блока составляет всего 18 дБ, что позволяет наслаждаться тишиной и комфортом в помещении. Режим Sleep и турбо-режим обеспечивают оптимальные условия для отдыха и быстрого достижения нужной температуры. Интенсивное охлаждение и ионизация воздуха создают свежую и здоровую атмосферу, а система фильтрации с НЕРА и фильтром предварительной очистки гарантирует чистоту воздуха. Сплит-система Электролюкс EACS/I-13HFA/N8_2 оснащена функциями самодиагностики и автоматической очистки, что упрощает уход за устройством и продлевает его срок службы. Точность установки температуры до 0.5°C позволяет настроить климат в помещении с высокой точностью, а автоматическая разморозка предотвращает образование наледи на наружном блоке. Таймер на включение и отключение позволяет заранее планировать режимы работы устройства, что особенно удобно в повседневной жизни. Комплектация включает пульт управления, набор крепежа и сетевой кабель с вилкой, что делает установку и использование устройства максимально простыми и удобными.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
пульт управления набор крепежа
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
серебристый
Комплектация
пульт управления, набор крепежа, сетевой кабель с вилкой
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
35
Макс. уровень шума, дБ
18
Макс. производительность обогрева, кВт
3.89
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.62
Количество скоростей воздушного потока
6
Режим обогрева
Да
Развернуть
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A++
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1950
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
79.5
Высота внешнего блока, см
54.9
Глубина внешнего блока, см
30.5
Ширина внутреннего блока, см
96
Высота внутреннего блока, см
31
Глубина внутреннего блока, см
19.8
Страна производитель
Китай
Описание
Сплит-система Electrolux EACS/I-13HFA/N8_2 из серии Crystal Air Super DC — это бытовое устройство, которое станет идеальным решением для создания комфортного климата в вашем доме. Элегантный серебристый дизайн внутреннего блока гармонично впишется в любой интерьер, а белый корпус внешнего блока обеспечит нейтральное внешнее оформление. Удобное дистанционное управление с использованием мобильного приложения по Wi-Fi позволяет настраивать параметры работы устройства в любой момент, а цифровой дисплей с подсветкой и индикаторами температуры предоставляет всю необходимую информацию о текущих настройках. Модель предлагает широкий набор функций, включая охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию, что делает ее универсальным решением для любого времени года. Инверторная технология обеспечивает экономичное потребление энергии, что подтверждается классом энергоэффективности A+++. Уровень шума внутреннего блока составляет всего 18 дБ, что позволяет наслаждаться тишиной и комфортом в помещении. Режим Sleep и турбо-режим обеспечивают оптимальные условия для отдыха и быстрого достижения нужной температуры. Интенсивное охлаждение и ионизация воздуха создают свежую и здоровую атмосферу, а система фильтрации с НЕРА и фильтром предварительной очистки гарантирует чистоту воздуха. Сплит-система Электролюкс EACS/I-13HFA/N8_2 оснащена функциями самодиагностики и автоматической очистки, что упрощает уход за устройством и продлевает его срок службы. Точность установки температуры до 0.5°C позволяет настроить климат в помещении с высокой точностью, а автоматическая разморозка предотвращает образование наледи на наружном блоке. Таймер на включение и отключение позволяет заранее планировать режимы работы устройства, что особенно удобно в повседневной жизни. Комплектация включает пульт управления, набор крепежа и сетевой кабель с вилкой, что делает установку и использование устройства максимально простыми и удобными.
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Отзывы


Сплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC EACS/I-13HFA/N8_V2 комплект - стоимость товара 74091 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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