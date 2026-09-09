Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 18 НP/N3
Cool Power — серия мобильных кондиционеров с профессиональным уровнем мощности, используемых как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Мобильный кондиционер EACM-18 HP/N3 мощностью 5,2 кВт эффективен для использования в помещениях до 50м?. Кроме охлаждения данные приборы способны работать на обогрев, а также показывают высокую производительность в режиме осушения до 50 л/сут.Cool Power оснащен встроенным воздуховодом со специальной нишей для хранения, поэтому пользоваться им максимально удобно и просто.Управление прибором осуществляется c помощью пульта дистанционного управления и информативной панели.Для вашего комфорта, а также экономичного потребления электроэнергии предусмотрены программируемый Таймер на 24 часа и Ночной режим.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
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