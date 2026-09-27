Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 16 НP/N3
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Характеристики
Тип товара
мобильный моноблок
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
42
Макс. производительность обогрева, кВт
3.7
Макс. производительность охлаждения, кВт
4.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%63 641 руб. 79 570 руб.
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В наличии
Код товара: 171945
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
63 641 руб. -20%
79 570 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
мобильный моноблок
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
42
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
53
Макс. производительность обогрева, кВт
3.7
Макс. производительность охлаждения, кВт
4.6
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
4690
Номинальный ток, A
8
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
53
Высота внутреннего блока, см
84
Глубина внутреннего блока, см
34.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х58х40
Вес, кг.
35.5
Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 16 НP/N3
Cool Power — серия мобильных кондиционеров с профессиональным уровнем мощности, используемых как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Мобильный кондиционер EACM-16 HP/N3 мощностью 4,6 кВт эффективен для использования в помещениях до 42м?. Кроме охлаждения данные приборы способны работать на обогрев, а также показывают высокую производительность в режиме осушения до 40 л/сут.Cool Power оснащен встроенным воздуховодом со специальной нишей для хранения, поэтому пользоваться им максимально удобно и просто.Управление прибором осуществляется c помощью пульт дистанционного управления и информативной панели.Для вашего комфорта, а также экономичного потребления электроэнергии предусмотрены программируемый Таймер на 24 часа и Ночной режим.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
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Бренд
Тип товара
мобильный моноблок
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
42
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
53
Развернуть
Макс. производительность обогрева, кВт
3.7
Макс. производительность охлаждения, кВт
4.6
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
4690
Номинальный ток, A
8
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
53
Высота внутреннего блока, см
84
Глубина внутреннего блока, см
34.5
Страна производитель
Китай
Cool Power — серия мобильных кондиционеров с профессиональным уровнем мощности, используемых как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Мобильный кондиционер EACM-16 HP/N3 мощностью 4,6 кВт эффективен для использования в помещениях до 42м?. Кроме охлаждения данные приборы способны работать на обогрев, а также показывают высокую производительность в режиме осушения до 40 л/сут.Cool Power оснащен встроенным воздуховодом со специальной нишей для хранения, поэтому пользоваться им максимально удобно и просто.Управление прибором осуществляется c помощью пульт дистанционного управления и информативной панели.Для вашего комфорта, а также экономичного потребления электроэнергии предусмотрены программируемый Таймер на 24 часа и Ночной режим.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
Кондиционер мобильный Electrolux EACM- 16 НP/N3 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 63641 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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