Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект
56 849 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект
Сплит-система Electrolux EACS-I-09HIX Black N8 — это высокотехнологичное решение для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 25 квадратных метров. Это устройство произведено в Китае и обладает гарантией на один год. Стильный черный цвет корпуса внутреннего блока позволит гармонично вписаться в любой интерьер, подчеркнув его современность и элегантность. Основные функции кондиционера включают в себя охлаждение, обогрев, осушение воздуха и вентиляцию. Благодаря инверторной технологии, устройство работает очень тихо и экономично, обеспечивая класс энергоэффективности A++ (новое обозначение — B). Это значит, что он потребляет минимальное количество электроэнергии, сохраняя при этом высокую производительность. Особенностью является режим Sleep, который поддерживает оптимальные условия для комфортного сна, автоматически регулируя температуру и уровень шума. Также стоит отметить функцию ионизации воздуха, которая обеспечивает очистку воздуха от пыли, аллергенов и неприятных запахов, делая его более свежим и полезным для дыхания. Встроенная система самодиагностики позволяет быстро определить и устранить возможные неисправности, в то время как функция автоматической очистки обеспечивает удобство и долговечность использования устройства. При этом, точность установки температуры составляет всего 1 градус, что позволяет создавать идеальные условия для комфортного пребывания в помещении. Управление осуществляется с помощью дистанционного управления или через мобильное приложение по Wi-Fi. Цифровой дисплей с подсветкой позволяет легко контролировать все параметры работы устройства. Кроме того, в комплекте идет пульт управления и набор крепежа для удобной установки.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 60 981 руб.15246 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Ballu BSPI-13HN8/BL/EU комплект
-
В наличииЦена 65 541 руб.16386 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-...
-
В наличииЦена 67 441 руб.16861 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC ...
-
В наличииЦена 74 091 руб.18523 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Crystal Air Super DC ...
-
В наличииЦена 75 041 руб.18761 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC E...
-
В наличииЦена 76 941 руб.19236 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC E...
-
В наличииЦена 83 591 руб.20898 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC E...
-
В наличииЦена 85 491 руб.21373 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC E...
-
В наличииЦена 100 691 руб.25173 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-...
-
В наличииЦена 105 441 руб.26361 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC E...
-
В наличииЦена 107 341 руб.26836 руб. в СплитСплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC E...
-
В наличииЦена 129 191 руб. 161 500 руб.32298 руб. в СплитКондиционер мобильный Electrolux EACM-20 JK/N3
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект