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Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект

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Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 5
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 6
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 7
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
25
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.7
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 6
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 7
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 841 руб. 

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В наличии
Код товара: 735134
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект
59 841 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
инструкция по эксплуатации,набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
25
Макс. уровень шума, дБ
25
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.7
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
650
Количество скоростей воздушного потока
5
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1200
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
70.5
Высота внешнего блока, см
53
Глубина внешнего блока, см
28
Ширина внутреннего блока, см
76
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х60х36х33х28
Вес, кг.
36

Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект

Сплит-система Electrolux EACS-I-09HIX Black N8 — это высокотехнологичное решение для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 25 квадратных метров. Это устройство произведено в Китае и обладает гарантией на один год. Стильный черный цвет корпуса внутреннего блока позволит гармонично вписаться в любой интерьер, подчеркнув его современность и элегантность. Основные функции кондиционера включают в себя охлаждение, обогрев, осушение воздуха и вентиляцию. Благодаря инверторной технологии, устройство работает очень тихо и экономично, обеспечивая класс энергоэффективности A++ (новое обозначение — B). Это значит, что он потребляет минимальное количество электроэнергии, сохраняя при этом высокую производительность. Особенностью является режим Sleep, который поддерживает оптимальные условия для комфортного сна, автоматически регулируя температуру и уровень шума. Также стоит отметить функцию ионизации воздуха, которая обеспечивает очистку воздуха от пыли, аллергенов и неприятных запахов, делая его более свежим и полезным для дыхания. Встроенная система самодиагностики позволяет быстро определить и устранить возможные неисправности, в то время как функция автоматической очистки обеспечивает удобство и долговечность использования устройства. При этом, точность установки температуры составляет всего 1 градус, что позволяет создавать идеальные условия для комфортного пребывания в помещении. Управление осуществляется с помощью дистанционного управления или через мобильное приложение по Wi-Fi. Цифровой дисплей с подсветкой позволяет легко контролировать все параметры работы устройства. Кроме того, в комплекте идет пульт управления и набор крепежа для удобной установки.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
черный
Комплектация
инструкция по эксплуатации,набор монтажных креплений
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
25
Макс. уровень шума, дБ
25
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.7
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
650
Количество скоростей воздушного потока
5
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1200
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
70.5
Высота внешнего блока, см
53
Глубина внешнего блока, см
28
Ширина внутреннего блока, см
76
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20.1
Страна производитель
Китай
Описание
Сплит-система Electrolux EACS-I-09HIX Black N8 — это высокотехнологичное решение для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 25 квадратных метров. Это устройство произведено в Китае и обладает гарантией на один год. Стильный черный цвет корпуса внутреннего блока позволит гармонично вписаться в любой интерьер, подчеркнув его современность и элегантность. Основные функции кондиционера включают в себя охлаждение, обогрев, осушение воздуха и вентиляцию. Благодаря инверторной технологии, устройство работает очень тихо и экономично, обеспечивая класс энергоэффективности A++ (новое обозначение — B). Это значит, что он потребляет минимальное количество электроэнергии, сохраняя при этом высокую производительность. Особенностью является режим Sleep, который поддерживает оптимальные условия для комфортного сна, автоматически регулируя температуру и уровень шума. Также стоит отметить функцию ионизации воздуха, которая обеспечивает очистку воздуха от пыли, аллергенов и неприятных запахов, делая его более свежим и полезным для дыхания. Встроенная система самодиагностики позволяет быстро определить и устранить возможные неисправности, в то время как функция автоматической очистки обеспечивает удобство и долговечность использования устройства. При этом, точность установки температуры составляет всего 1 градус, что позволяет создавать идеальные условия для комфортного пребывания в помещении. Управление осуществляется с помощью дистанционного управления или через мобильное приложение по Wi-Fi. Цифровой дисплей с подсветкой позволяет легко контролировать все параметры работы устройства. Кроме того, в комплекте идет пульт управления и набор крепежа для удобной установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сплит-система инверторного типа Electrolux Onix Super DC EACS/I-09HIX-BLACK/N8 комплект - по цене 59841 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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