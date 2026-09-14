Описание товара Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка

HELP(2) — это совершенно новый совместный альбом, вдохновленный знаковым релизом 1995 года «HELP», который объединяет любителей музыки в поддержку жизненно важной работы War Child по оказанию немедленной помощи, образованию, специализированной психологической поддержке и защите детей, пострадавших от конфликтов по всему миру. Новый альбом, как и оригинал, говорит о неотложности ситуации для каждого пятого ребенка в мире, живущего сегодня в условиях войны. Записанный за один день в 1995 году, оригинальный альбом «HELP» собрал более 1,2 миллиона фунтов стерлингов, что позволило благотворительной организации оказать жизненно важную поддержку тысячам детей, пострадавших от боснийского конфликта, и был назван критиками «лучшим благотворительным альбомом всех времен». HELP(2) был записан (преимущественно), благодаря их щедрости, в студии Abbey Road в течение одной специальной недели в ноябре 2025 года. Под руководством известного продюсера Джеймса Форда в записи HELP(2) приняли участие невероятные музыканты, в том числе Анна Кальви, Arctic Monkeys, Арло Паркс, Арудж Афтаб, Bat For Lashes, Beabadoobee, Бек, Бет Гиббонс, Big Thief, Black Country, New Road, Кэмерон Винтер, Дэймон Албарн, Depeche Mode, Дав Эллис, Элли Роуселл, English Teacher, Ezra Collective, Foals, Fontaines DC, Грэм Коксон. Greentea Peng, Grian Chatten, Kae Tempest, King Krule, Nil?fer Yanya, Olivia Rodrigo, Pulp, Sampha, The Last Dinner Party, Wet Leg и Young Fathers. среди других музыкантов, звукоинженеров, микшеров и продюсеров. Все доходы от этого альбома направляются в War Child UK для защиты, обучения и отстаивания прав детей, живущих в условиях конфликтов по всему миру. HELP(2) олицетворяет надежду для детей, чьи жизни были разрушены войной. Это свидетельство щедрости артистов и музыкальной индустрии, которые вносят позитивный вклад в обеспечение более безопасного и светлого будущего для этих детей. Потому что ни один ребенок не должен быть частью войны. Никогда.