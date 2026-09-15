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Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка

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Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка - фото 1
Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка - фото 2
Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка - фото 3
Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка - фото 4
Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miles Kane
Альбом (сингл)
One Man Band
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642906
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Modern Sky UK
Barcode
[5060732662315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miles Kane
Альбом (сингл)
One Man Band
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка

One Man Band - пятый студийный альбом английского музыканта Майлза Кейна, выпущенный 4 августа 2023 года лейблом Modern Sky. Он был написан Кейном в конце 2022 г. на гитаре в основном в Северной Англии. Альбом был спродюсирован в декабре 2022 г. - январе 2023 г. в Ливерпуле двоюродным братом Кейна и фронтменом группы The Coral Джеймсом Скелли, а также приглашенными музыкантами, включая Тома Огдена. Обложка альбома представляет собой черно-белую фотографию, на которой изображен Кейн, смотрящий в окно. One Man Band возвращается к инди-роковым корням Кейна. В инструментальном плане на альбоме представлена в основном гитара, поскольку Кейн сознательно отказался от фортепиано и духовых инструментов.. Майлз Питер Кейн (родился 17 марта 1986 года) - британский музыкант, наиболее известный как сольный исполнитель и со-фронтмен группы Last Shadow Puppets. Он также был фронтменом группы Rascals, до того, как команда объявила о своем распаде в августе 2009 года. В настоящее время Кейн занимается сольной карьерой и продолжает участвовать в группе Last Shadow Puppets вместе с фронтменом Arctic Monkeys, Алексом Тернером. Его дебютный сольный альбом «Colour of the Trap» был выпущен 9 мая 2011 года, а последующий, «Dont Forget Who You Are», появился 3 июня 2013 года. Третий сольный альбом музыканта, «Coup De Grace», выходит 10 августа 2018 года на лейбле Virgin EMI. Последний, на момент 2022 года, сольный альбом музыканта, «Change the Show», был выпущен 21 января 2022 года на BMG Rights Management.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Modern Sky UK
Barcode
[5060732662315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Miles Kane
Альбом (сингл)
One Man Band
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
One Man Band - пятый студийный альбом английского музыканта Майлза Кейна, выпущенный 4 августа 2023 года лейблом Modern Sky. Он был написан Кейном в конце 2022 г. на гитаре в основном в Северной Англии. Альбом был спродюсирован в декабре 2022 г. - январе 2023 г. в Ливерпуле двоюродным братом Кейна и фронтменом группы The Coral Джеймсом Скелли, а также приглашенными музыкантами, включая Тома Огдена. Обложка альбома представляет собой черно-белую фотографию, на которой изображен Кейн, смотрящий в окно. One Man Band возвращается к инди-роковым корням Кейна. В инструментальном плане на альбоме представлена в основном гитара, поскольку Кейн сознательно отказался от фортепиано и духовых инструментов.. Майлз Питер Кейн (родился 17 марта 1986 года) - британский музыкант, наиболее известный как сольный исполнитель и со-фронтмен группы Last Shadow Puppets. Он также был фронтменом группы Rascals, до того, как команда объявила о своем распаде в августе 2009 года. В настоящее время Кейн занимается сольной карьерой и продолжает участвовать в группе Last Shadow Puppets вместе с фронтменом Arctic Monkeys, Алексом Тернером. Его дебютный сольный альбом «Colour of the Trap» был выпущен 9 мая 2011 года, а последующий, «Dont Forget Who You Are», появился 3 июня 2013 года. Третий сольный альбом музыканта, «Coup De Grace», выходит 10 августа 2018 года на лейбле Virgin EMI. Последний, на момент 2022 года, сольный альбом музыканта, «Change the Show», был выпущен 21 января 2022 года на BMG Rights Management.
Самовывоз
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Отзывы


Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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