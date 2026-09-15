Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка
One Man Band - пятый студийный альбом английского музыканта Майлза Кейна, выпущенный 4 августа 2023 года лейблом Modern Sky. Он был написан Кейном в конце 2022 г. на гитаре в основном в Северной Англии. Альбом был спродюсирован в декабре 2022 г. - январе 2023 г. в Ливерпуле двоюродным братом Кейна и фронтменом группы The Coral Джеймсом Скелли, а также приглашенными музыкантами, включая Тома Огдена. Обложка альбома представляет собой черно-белую фотографию, на которой изображен Кейн, смотрящий в окно. One Man Band возвращается к инди-роковым корням Кейна. В инструментальном плане на альбоме представлена в основном гитара, поскольку Кейн сознательно отказался от фортепиано и духовых инструментов.. Майлз Питер Кейн (родился 17 марта 1986 года) - британский музыкант, наиболее известный как сольный исполнитель и со-фронтмен группы Last Shadow Puppets. Он также был фронтменом группы Rascals, до того, как команда объявила о своем распаде в августе 2009 года. В настоящее время Кейн занимается сольной карьерой и продолжает участвовать в группе Last Shadow Puppets вместе с фронтменом Arctic Monkeys, Алексом Тернером. Его дебютный сольный альбом «Colour of the Trap» был выпущен 9 мая 2011 года, а последующий, «Dont Forget Who You Are», появился 3 июня 2013 года. Третий сольный альбом музыканта, «Coup De Grace», выходит 10 августа 2018 года на лейбле Virgin EMI. Последний, на момент 2022 года, сольный альбом музыканта, «Change the Show», был выпущен 21 января 2022 года на BMG Rights Management.
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