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Mariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (0196588914614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (0196588914614) виниловая пластинка

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Mariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (0196588914614) виниловая пластинка - фото 1
Mariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (0196588914614) виниловая пластинка - фото 2
Mariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (0196588914614) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
MERRY CHRISTMAS
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Soul, R&B
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (0196588914614) виниловая пластинка - фото 1
  • Mariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (0196588914614) виниловая пластинка - фото 2
  • Mariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (0196588914614) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705743
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (0196588914614) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588914614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
MERRY CHRISTMAS
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Soul, R&B
Трек-лист
Silent Night, All I Want For Christmas Is You, O Holy Night, Christmas (Baby Please Come Home), Miss You Most (At Christmas Time) Joy To The World, Jesus Born On This Day, Santa Claus Is Comin To Town, Hark! The Herald Angels Sing / Gloria (In Excelsis Deo), Jesus Oh What A Wonderful Child, God Rest Ye Merry, Gentlemen
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Mariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (0196588914614) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Silent Night, All I Want For Christmas Is You, O Holy Night, Christmas (Baby Please Come Home), Miss You Most (At Christmas Time) Joy To The World, Jesus Born On This Day, Santa Claus Is Comin To Town, Hark! The Herald Angels Sing / Gloria (In Excelsis Deo), Jesus Oh What A Wonderful Child, God Rest Ye Merry, Gentlemen



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Mariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (0196588914614) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588914614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
MERRY CHRISTMAS
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Soul, R&B
Трек-лист
Silent Night, All I Want For Christmas Is You, O Holy Night, Christmas (Baby Please Come Home), Miss You Most (At Christmas Time) Joy To The World, Jesus Born On This Day, Santa Claus Is Comin To Town, Hark! The Herald Angels Sing / Gloria (In Excelsis Deo), Jesus Oh What A Wonderful Child, God Rest Ye Merry, Gentlemen
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Silent Night, All I Want For Christmas Is You, O Holy Night, Christmas (Baby Please Come Home), Miss You Most (At Christmas Time) Joy To The World, Jesus Born On This Day, Santa Claus Is Comin To Town, Hark! The Herald Angels Sing / Gloria (In Excelsis Deo), Jesus Oh What A Wonderful Child, God Rest Ye Merry, Gentlemen


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (0196588914614) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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