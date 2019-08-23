My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.08.2019
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE IS DEAD!
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387892
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624899648
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.08.2019
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE IS DEAD!
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The End.
|A2
|Dead!
|A3
|This Is How I Disappear
|A4
|The Sharpest Lives
|A5
|Welcome To The Black Parade
|B1
|I Don't Love You
|B2
|House Of Wolves
|B3
|Interlude
|B4
|Cancer
|B5
|Mama
|C1
|Sleep
|C2
|Teenagers
|C3
|The Black Parade Is Dead
|C4
|Disenchanted
|C5
|Famous Last Words
|C6
|Blood
|D1
|Kill All Your Friends
|D2
|My Way Home Is Through You
|D3
|Heaven Help Us
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624899648
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.08.2019
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE IS DEAD!
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|The End.
|A2
|Dead!
|A3
|This Is How I Disappear
|A4
|The Sharpest Lives
|A5
|Welcome To The Black Parade
|B1
|I Don't Love You
|B2
|House Of Wolves
|B3
|Interlude
|B4
|Cancer
|B5
|Mama
|C1
|Sleep
|C2
|Teenagers
|C3
|The Black Parade Is Dead
|C4
|Disenchanted
|C5
|Famous Last Words
|C6
|Blood
|D1
|Kill All Your Friends
|D2
|My Way Home Is Through You
|D3
|Heaven Help Us
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