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My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка

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My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка - фото 1
My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка - фото 2
My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка - фото 3
My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка - фото 4
My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка - фото 5
My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка - фото 6
My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.08.2019
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE IS DEAD!
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка - фото 1
  • My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка - фото 2
  • My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка - фото 3
  • My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка - фото 4
  • My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка - фото 5
  • My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка - фото 6
  • My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387892
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Коллекция MY CHEMICAL ROMANCE
filter_none Товар входит в коллекцию MY CHEMICAL ROMANCE

Коллекция MY CHEMICAL ROMANCE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624899648
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.08.2019
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE IS DEAD!
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка

Track List

A1The End.
A2Dead!
A3This Is How I Disappear
A4The Sharpest Lives
A5Welcome To The Black Parade
B1I Don't Love You
B2House Of Wolves
B3Interlude
B4Cancer
B5Mama
C1Sleep
C2Teenagers
C3The Black Parade Is Dead
C4Disenchanted
C5Famous Last Words
C6Blood
D1Kill All Your Friends
D2My Way Home Is Through You
D3Heaven Help Us

Отзывы о товаре My Chemical Romance - The Black Parade Is Dead! (0093624899648) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624899648
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.08.2019
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE IS DEAD!
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1The End.
A2Dead!
A3This Is How I Disappear
A4The Sharpest Lives
A5Welcome To The Black Parade
B1I Don't Love You
B2House Of Wolves
B3Interlude
B4Cancer
B5Mama
C1Sleep
C2Teenagers
C3The Black Parade Is Dead
C4Disenchanted
C5Famous Last Words
C6Blood
D1Kill All Your Friends
D2My Way Home Is Through You
D3Heaven Help Us
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Отзывы


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