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Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка

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Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка - фото 1
Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка - фото 2
Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка - фото 3
Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Queen II
Жанр
Зарубежный классический рок, Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734649
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478438523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Queen II
Жанр
Зарубежный классический рок, Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Procession, Father To Son, White Queen (As It Began), Some Day One Day, The Loser in the End, Ogre Battle, The Fairy Feller's Master-Stroke, Nevermore, The March of the Black Queen, Funny How Love Is, Seven Seas Of Rhye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка

Спустя более чем полвека после того, как второй альбом Queen, Queen II, принес им мировую известность, был переиздан в новом миксе, ремастеринге и расширенном формате. «Queen II», пожалуй, самый тяжёлый альбом Queen, был первоначально выпущен в 1974 году и широко признан их первым настоящим шедевром. Под руководством Брайана Мэя и Роджера Тейлора в качестве исполнительных продюсеров альбом был потрясающе перемикширован командой Джастина Ширли-Смита, Джошуа Дж. Макрея и Криса Фредрикссона. Легендарный альбом «Queen II» теперь доступен на CD, 2CD, 180-граммовом черном виниле и в виде коллекционного бокс-сета. На пластинке представлен новый микс 2026 года.



Теги товара: Queen

Отзывы о товаре Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478438523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Queen II
Жанр
Зарубежный классический рок, Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Procession, Father To Son, White Queen (As It Began), Some Day One Day, The Loser in the End, Ogre Battle, The Fairy Feller's Master-Stroke, Nevermore, The March of the Black Queen, Funny How Love Is, Seven Seas Of Rhye
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Спустя более чем полвека после того, как второй альбом Queen, Queen II, принес им мировую известность, был переиздан в новом миксе, ремастеринге и расширенном формате. «Queen II», пожалуй, самый тяжёлый альбом Queen, был первоначально выпущен в 1974 году и широко признан их первым настоящим шедевром. Под руководством Брайана Мэя и Роджера Тейлора в качестве исполнительных продюсеров альбом был потрясающе перемикширован командой Джастина Ширли-Смита, Джошуа Дж. Макрея и Криса Фредрикссона. Легендарный альбом «Queen II» теперь доступен на CD, 2CD, 180-граммовом черном виниле и в виде коллекционного бокс-сета. На пластинке представлен новый микс 2026 года.


Теги товара: Queen
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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