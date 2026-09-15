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Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка

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Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 1
Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 2
Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 3
Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 4
Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 5
Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 6
Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 7
Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 8
Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 9
Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 10
Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 11
Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 12
Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 13
Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Olivia Rodrigo
Альбом (сингл)
Guts
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 1
  • Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 2
  • Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 3
  • Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 4
  • Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 5
  • Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 6
  • Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 7
  • Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 8
  • Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 9
  • Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 10
  • Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 11
  • Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 12
  • Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 13
  • Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642963
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455977625]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Olivia Rodrigo
Альбом (сингл)
Guts
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All-American Bitch, Bad Idea Right?, Vampire, Lacy, Ballad Of A Homeschooled Girl, Making The Bed, Logical, Get Him Back!, Love Is Embarrassing, The Grudge, Pretty Isn't Pretty, Teenage Dream, Obsessed
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All-American Bitch, Bad Idea Right?, Vampire, Lacy, Ballad Of A Homeschooled Girl, Making The Bed, Logical, Get Him Back!, Love Is Embarrassing, The Grudge, Pretty Isn't Pretty, Teenage Dream, Obsessed



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455977625]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Olivia Rodrigo
Альбом (сингл)
Guts
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All-American Bitch, Bad Idea Right?, Vampire, Lacy, Ballad Of A Homeschooled Girl, Making The Bed, Logical, Get Him Back!, Love Is Embarrassing, The Grudge, Pretty Isn't Pretty, Teenage Dream, Obsessed
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All-American Bitch, Bad Idea Right?, Vampire, Lacy, Ballad Of A Homeschooled Girl, Making The Bed, Logical, Get Him Back!, Love Is Embarrassing, The Grudge, Pretty Isn't Pretty, Teenage Dream, Obsessed


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Olivia Rodrigo - Guts (0602455977625) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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